https://ria.ru/20220725/mintrud-1804700193.html
В Минтруде прокомментировали проект о декларации расходов
В Минтруде прокомментировали проект о декларации расходов - РИА Новости, 25.07.2022
В Минтруде прокомментировали проект о декларации расходов
Проект об обязанности руководителей госучреждений представлять сведения о расходах увеличит объем передаваемых сведений, но не расширит состав лиц, у которых... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:58
2022-07-25T08:58
2022-07-25T15:33
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0ba4f9120150c50d6c5dcb91947a19bd.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Проект об обязанности руководителей госучреждений представлять сведения о расходах увеличит объем передаваемых сведений, но не расширит состав лиц, у которых есть обязанность передавать сведения о доходах, пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда.В министерстве уточнили, что законопроектом предлагается установить обязанность лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, представлять сведения о расходах, а также возможность осуществления контроля за расходами данных лиц. Сейчас такие лица представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Трудовым кодексом и федеральным законом о противодействии коррупции."Законопроект не расширяет состав лиц, на которых распространяется обязанность по представлению таких сведений о доходах и имуществе, а только предполагает увеличение объема представляемых сведений, дополняя его сведениями о расходах", — пояснили в Минтруде.Предусматривается, что сведения будут представляться как в случае заключения сделки, так и в случае ее оплаты. Расширяется перечень сведений о расходах, которые необходимо представлять, в частности, необходимо будет указывать сведения о получении кредитов или займов на приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его супруги или супруга.Ранее газета РБК сообщила, что руководителей российских государственных и муниципальных учреждений, к которым, в частности, относятся директора школ, могут обязать декларировать свои траты, а чиновников - отчитываться о платежах по кредитам.
https://ria.ru/20220718/pereezd-1803155261.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_307:191:2783:2048_1920x0_80_0_0_167d43fd780858126980683a4668f493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
08:58 25.07.2022 (обновлено: 15:33 25.07.2022)
В Минтруде прокомментировали проект о декларации расходов
Минтруд: проект о декларации расходов увеличит объем передаваемых сведений
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Проект об обязанности руководителей госучреждений представлять сведения о расходах увеличит объем передаваемых сведений, но не расширит состав лиц, у которых есть обязанность передавать сведения о доходах, пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда.
В министерстве уточнили, что законопроектом предлагается установить обязанность лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, представлять сведения о расходах, а также возможность осуществления контроля за расходами данных лиц. Сейчас такие лица представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Трудовым кодексом и федеральным законом о противодействии коррупции.
"Законопроект не расширяет состав лиц, на которых распространяется обязанность по представлению таких сведений о доходах и имуществе, а только предполагает увеличение объема представляемых сведений, дополняя его сведениями о расходах", — пояснили в Минтруде.
Предусматривается, что сведения будут представляться как в случае заключения сделки, так и в случае ее оплаты. Расширяется перечень сведений о расходах, которые необходимо представлять, в частности, необходимо будет указывать сведения о получении кредитов или займов на приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его супруги или супруга.
Ранее газета РБК
сообщила, что руководителей российских государственных и муниципальных учреждений, к которым, в частности, относятся директора школ, могут обязать декларировать свои траты, а чиновников - отчитываться о платежах по кредитам.