https://ria.ru/20220725/mintrud-1804700193.html

В Минтруде прокомментировали проект о декларации расходов

В Минтруде прокомментировали проект о декларации расходов - РИА Новости, 25.07.2022

В Минтруде прокомментировали проект о декларации расходов

Проект об обязанности руководителей госучреждений представлять сведения о расходах увеличит объем передаваемых сведений, но не расширит состав лиц, у которых... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:58

2022-07-25T08:58

2022-07-25T15:33

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Проект об обязанности руководителей госучреждений представлять сведения о расходах увеличит объем передаваемых сведений, но не расширит состав лиц, у которых есть обязанность передавать сведения о доходах, пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда.В министерстве уточнили, что законопроектом предлагается установить обязанность лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, представлять сведения о расходах, а также возможность осуществления контроля за расходами данных лиц. Сейчас такие лица представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Трудовым кодексом и федеральным законом о противодействии коррупции."Законопроект не расширяет состав лиц, на которых распространяется обязанность по представлению таких сведений о доходах и имуществе, а только предполагает увеличение объема представляемых сведений, дополняя его сведениями о расходах", — пояснили в Минтруде.Предусматривается, что сведения будут представляться как в случае заключения сделки, так и в случае ее оплаты. Расширяется перечень сведений о расходах, которые необходимо представлять, в частности, необходимо будет указывать сведения о получении кредитов или займов на приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его супруги или супруга.Ранее газета РБК сообщила, что руководителей российских государственных и муниципальных учреждений, к которым, в частности, относятся директора школ, могут обязать декларировать свои траты, а чиновников - отчитываться о платежах по кредитам.

https://ria.ru/20220718/pereezd-1803155261.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)