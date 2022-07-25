https://ria.ru/20220725/mask-1804901984.html

Маск после слухов о романе с женой Брина поделился фото с ним

Маск после слухов о романе с женой Брина поделился фото с ним - РИА Новости, 25.07.2022

Маск после слухов о романе с женой Брина поделился фото с ним

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о том, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей женой из-за ее... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T21:24

2022-07-25T21:24

2022-07-25T22:57

в мире

илон маск

сергей брин

google

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о том, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей женой из-за ее романа с Маском, поделился совместным с Брином фото с вечеринки, которое, по его словам, было сделано в воскресенье вечером.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод с Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с богатейшим человеком мира Илоном Маском. Сам Маск назвал "полным бредом" появившиеся в СМИ сообщения о его романе с женой Брина и заявил, что они с Брином друзья и в воскресенье были вместе на вечеринке.В Twitter Маска на протяжении всего дня активно обсуждаются слухи о его романе с Шэнахан, при этом сам Маск уже неоднократно эту информацию опровергает.Один из пользователей опубликовал фото, которую сам Маск передал газете New York Post. На нем он стоит рядом с Брином."Да, это были мы с Сергеем вчера вечером. Фотография стоит 1000 твитов", — прокомментировал Маск изображение в Twitter.В середине июня СМИ сообщили, что Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, разводится во второй раз. Согласно процитированным судебным документам, супруги не живут вместе с декабря 2021 года, у пары есть дочь, суд они просят установить совместную опеку над ней. Стороны попросили о разбирательстве в закрытом режиме, также в документах не говорится о том, какое имущество они намерены разделить.

https://ria.ru/20220725/mask-1804708867.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, илон маск, сергей брин, google