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Маск после слухов о романе с женой Брина поделился фото с ним
Маск после слухов о романе с женой Брина поделился фото с ним - РИА Новости, 25.07.2022
Маск после слухов о романе с женой Брина поделился фото с ним
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о том, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей женой из-за ее... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T21:24
2022-07-25T21:24
2022-07-25T22:57
в мире
илон маск
сергей брин
google
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о том, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей женой из-за ее романа с Маском, поделился совместным с Брином фото с вечеринки, которое, по его словам, было сделано в воскресенье вечером.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод с Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с богатейшим человеком мира Илоном Маском. Сам Маск назвал "полным бредом" появившиеся в СМИ сообщения о его романе с женой Брина и заявил, что они с Брином друзья и в воскресенье были вместе на вечеринке.В Twitter Маска на протяжении всего дня активно обсуждаются слухи о его романе с Шэнахан, при этом сам Маск уже неоднократно эту информацию опровергает.Один из пользователей опубликовал фото, которую сам Маск передал газете New York Post. На нем он стоит рядом с Брином."Да, это были мы с Сергеем вчера вечером. Фотография стоит 1000 твитов", — прокомментировал Маск изображение в Twitter.В середине июня СМИ сообщили, что Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, разводится во второй раз. Согласно процитированным судебным документам, супруги не живут вместе с декабря 2021 года, у пары есть дочь, суд они просят установить совместную опеку над ней. Стороны попросили о разбирательстве в закрытом режиме, также в документах не говорится о том, какое имущество они намерены разделить.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, сергей брин, google
21:24 25.07.2022 (обновлено: 22:57 25.07.2022)
Маск после слухов о романе с женой Брина поделился фото с ним
Маск после слухов о романе с женой Брина поделился фото с ним, сделанным в воскресенье
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о том, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей женой из-за ее романа с Маском, поделился совместным с Брином фото с вечеринки, которое, по его словам, было сделано в воскресенье вечером.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что сооснователь Google Сергей Брин
подал на развод с Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с богатейшим человеком мира Илоном Маском
. Сам Маск назвал "полным бредом" появившиеся в СМИ сообщения о его романе с женой Брина и заявил, что они с Брином друзья и в воскресенье были вместе на вечеринке.
В Twitter Маска на протяжении всего дня активно обсуждаются слухи о его романе с Шэнахан, при этом сам Маск уже неоднократно эту информацию опровергает.
Один из пользователей опубликовал фото, которую сам Маск передал газете New York Post. На нем он стоит рядом с Брином.
"Да, это были мы с Сергеем вчера вечером. Фотография стоит 1000 твитов", — прокомментировал Маск изображение в Twitter.
В середине июня СМИ сообщили, что Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, разводится во второй раз. Согласно процитированным судебным документам, супруги не живут вместе с декабря 2021 года, у пары есть дочь, суд они просят установить совместную опеку над ней. Стороны попросили о разбирательстве в закрытом режиме, также в документах не говорится о том, какое имущество они намерены разделить.