https://ria.ru/20220725/mask-1804708867.html

Маск опроверг сообщения СМИ о романе с женой сооснователя Google

Маск опроверг сообщения СМИ о романе с женой сооснователя Google - РИА Новости, 25.07.2022

Маск опроверг сообщения СМИ о романе с женой сооснователя Google

Американский предприниматель Илон Маск назвал "полным бредом" появившиеся в СМИ сообщения о его романтических связях с женой сооснователя Google Сергея Брина... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:42

2022-07-25T09:42

2022-07-25T13:42

в мире

илон маск

сергей брин

google

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал "полным бредом" появившиеся в СМИ сообщения о его романтических связях с женой сооснователя Google Сергея Брина Николь Шэнахан.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что сооснователь Google Сергей Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, подал на развод с Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с Илоном Маском."Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и вчера ночью были вместе на вечеринке!" — написал миллиардер в Twitter.Он добавил, что видел Николь лишь дважды за три года, причем оба раза в большой компании людей."Ничего романтичного", — добавил Маск.В июне газета New York Post сообщила, что Брин, чье состояние составляет 93 миллиарда долларов, разводится с женой. Это уже второй развод Брина.Согласно судебным документам, супруги не живут вместе с декабря 2021 года, у пары есть дочь, суд они просят установить совместную опеку над ней. Стороны попросили о разбирательстве в закрытом режиме, также в документах не говорится о том, какое имущество они намерены разделить.

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/mask-1800998412.html

https://ria.ru/20220621/mask-1797000385.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, сергей брин, google