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Маск опроверг сообщения СМИ о романе с женой сооснователя Google - РИА Новости, 25.07.2022
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Маск опроверг сообщения СМИ о романе с женой сооснователя Google
Маск опроверг сообщения СМИ о романе с женой сооснователя Google - РИА Новости, 25.07.2022
Маск опроверг сообщения СМИ о романе с женой сооснователя Google
Американский предприниматель Илон Маск назвал "полным бредом" появившиеся в СМИ сообщения о его романтических связях с женой сооснователя Google Сергея Брина... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:42
2022-07-25T13:42
в мире
илон маск
сергей брин
google
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал "полным бредом" появившиеся в СМИ сообщения о его романтических связях с женой сооснователя Google Сергея Брина Николь Шэнахан.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что сооснователь Google Сергей Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, подал на развод с Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с Илоном Маском."Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и вчера ночью были вместе на вечеринке!" — написал миллиардер в Twitter.Он добавил, что видел Николь лишь дважды за три года, причем оба раза в большой компании людей."Ничего романтичного", — добавил Маск.В июне газета New York Post сообщила, что Брин, чье состояние составляет 93 миллиарда долларов, разводится с женой. Это уже второй развод Брина.Согласно судебным документам, супруги не живут вместе с декабря 2021 года, у пары есть дочь, суд они просят установить совместную опеку над ней. Стороны попросили о разбирательстве в закрытом режиме, также в документах не говорится о том, какое имущество они намерены разделить.
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в мире, илон маск, сергей брин, google
09:42 25.07.2022 (обновлено: 13:42 25.07.2022)
 
Маск опроверг сообщения СМИ о романе с женой сооснователя Google

Илон Маск опроверг сообщения СМИ о романе с женой сооснователя Google Брина

© AP Photo / Ringo HW ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Ringo HW Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал "полным бредом" появившиеся в СМИ сообщения о его романтических связях с женой сооснователя Google Сергея Брина Николь Шэнахан.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что сооснователь Google Сергей Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, подал на развод с Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с Илоном Маском.
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"Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и вчера ночью были вместе на вечеринке!" — написал миллиардер в Twitter.
Он добавил, что видел Николь лишь дважды за три года, причем оба раза в большой компании людей.
"Ничего романтичного", — добавил Маск.
В июне газета New York Post сообщила, что Брин, чье состояние составляет 93 миллиарда долларов, разводится с женой. Это уже второй развод Брина.
Согласно судебным документам, супруги не живут вместе с декабря 2021 года, у пары есть дочь, суд они просят установить совместную опеку над ней. Стороны попросили о разбирательстве в закрытом режиме, также в документах не говорится о том, какое имущество они намерены разделить.
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