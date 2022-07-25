https://ria.ru/20220725/manturov-1804785371.html

Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор

Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор - РИА Новости, 25.07.2022

Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор

Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать в кабмине технологии создания ракетно-космической техники нового поколения,... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:33

2022-07-25T14:33

2022-07-25T15:07

денис мантуров

россия

михаил мишустин

политика

правительство рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать в кабмине технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, технологический и атомный надзор, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами напомнил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина его заместители теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений."Денис Валентинович Мантуров станет курировать такие направления, как технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, электронно-компонентную базу, квантовые сенсоры, а также займется технологическим и атомным надзором", - сказал Мишустин.Ранее на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин поручил закрепить за каждым вице-премьером развитие в высокотехнологичных отраслях. Он также отметил, что необходимо определить по каждому направлению амбициозные цели, исходя из потребностей экономики страны в текущих условиях.

https://ria.ru/20220725/mishustin-1804788017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

денис мантуров, россия, михаил мишустин, политика, правительство рф