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Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор - РИА Новости, 25.07.2022
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Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор
Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор - РИА Новости, 25.07.2022
Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор
Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать в кабмине технологии создания ракетно-космической техники нового поколения,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:33
2022-07-25T15:07
денис мантуров
россия
михаил мишустин
политика
правительство рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать в кабмине технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, технологический и атомный надзор, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами напомнил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина его заместители теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений."Денис Валентинович Мантуров станет курировать такие направления, как технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, электронно-компонентную базу, квантовые сенсоры, а также займется технологическим и атомным надзором", - сказал Мишустин.Ранее на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин поручил закрепить за каждым вице-премьером развитие в высокотехнологичных отраслях. Он также отметил, что необходимо определить по каждому направлению амбициозные цели, исходя из потребностей экономики страны в текущих условиях.
https://ria.ru/20220725/mishustin-1804788017.html
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денис мантуров, россия, михаил мишустин, политика, правительство рф
14:33 25.07.2022 (обновлено: 15:07 25.07.2022)
 
Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор

Вице-премьер Мантуров будет курировать в правительстве технологический и атомный надзор

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать в кабмине технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, технологический и атомный надзор, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами напомнил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина его заместители теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений.
Мишустин: Кураторство критически значимых технологий – большая ответственность - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
14:40
Мишустин прокомментировал решение президента о кураторстве технологий
"Денис Валентинович Мантуров станет курировать такие направления, как технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, электронно-компонентную базу, квантовые сенсоры, а также займется технологическим и атомным надзором", - сказал Мишустин.
Ранее на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин поручил закрепить за каждым вице-премьером развитие в высокотехнологичных отраслях. Он также отметил, что необходимо определить по каждому направлению амбициозные цели, исходя из потребностей экономики страны в текущих условиях.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
14:39
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Денис МантуровРоссияМихаил МишустинПолитикаПравительство РФ
 
 
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