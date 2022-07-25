https://ria.ru/20220725/manturov-1804785371.html
Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор
Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор - РИА Новости, 25.07.2022
Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор
Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать в кабмине технологии создания ракетно-космической техники нового поколения,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:33
2022-07-25T14:33
2022-07-25T15:07
денис мантуров
россия
михаил мишустин
политика
правительство рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать в кабмине технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, технологический и атомный надзор, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами напомнил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина его заместители теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений."Денис Валентинович Мантуров станет курировать такие направления, как технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, электронно-компонентную базу, квантовые сенсоры, а также займется технологическим и атомным надзором", - сказал Мишустин.Ранее на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин поручил закрепить за каждым вице-премьером развитие в высокотехнологичных отраслях. Он также отметил, что необходимо определить по каждому направлению амбициозные цели, исходя из потребностей экономики страны в текущих условиях.
https://ria.ru/20220725/mishustin-1804788017.html
https://ria.ru/20220725/subsidii-1804787551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, россия, михаил мишустин, политика, правительство рф
14:33 25.07.2022 (обновлено: 15:07 25.07.2022)
Мантуров будет курировать технологический и атомный надзор
Вице-премьер Мантуров будет курировать в правительстве технологический и атомный надзор
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров будет курировать в кабмине технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, технологический и атомный надзор, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами напомнил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина
его заместители теперь будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений.
"Денис Валентинович Мантуров станет курировать такие направления, как технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, электронно-компонентную базу, квантовые сенсоры, а также займется технологическим и атомным надзором", - сказал Мишустин.
Ранее на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин поручил закрепить за каждым вице-премьером развитие в высокотехнологичных отраслях. Он также отметил, что необходимо определить по каждому направлению амбициозные цели, исходя из потребностей экономики страны в текущих условиях.