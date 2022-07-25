https://ria.ru/20220725/lvov-1804780682.html

Во львовских школах отменят обучение на русском языке

Во львовских школах отменят обучение на русском языке - РИА Новости, 25.07.2022

Во львовских школах отменят обучение на русском языке

Классов с обучением на русском языке в школах Львовской области больше не будет, заявил советник председателя Львовской облгосадминистрации (ОГА) Олег Радик. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:14

2022-07-25T14:14

2022-07-25T14:14

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Классов с обучением на русском языке в школах Львовской области больше не будет, заявил советник председателя Львовской облгосадминистрации (ОГА) Олег Радик."Ранее в трех школах Львовщины третьи и четвертые классы учились на русском. Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области", - приводит слова Радика украинское издание "Дело".В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Например, в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина больше не будет кафедры русского языка и литературы, на базе этих кафедр создана новая кафедра славянской филологии, где будут преподавать польский язык и польскую литературу.В Киеве пресс-служба горсовета 1 июля сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется ввести запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.

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в мире, сергей лавров, украина, киев, россия