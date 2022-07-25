https://ria.ru/20220725/lvov-1804780682.html
Во львовских школах отменят обучение на русском языке
Во львовских школах отменят обучение на русском языке - РИА Новости, 25.07.2022
Во львовских школах отменят обучение на русском языке
Классов с обучением на русском языке в школах Львовской области больше не будет, заявил советник председателя Львовской облгосадминистрации (ОГА) Олег Радик. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:14
2022-07-25T14:14
2022-07-25T14:14
в мире
сергей лавров
украина
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106548/07/1065480793_0:9:3609:2039_1920x0_80_0_0_c317cad99f9532fa0bc92fb9b3075b49.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Классов с обучением на русском языке в школах Львовской области больше не будет, заявил советник председателя Львовской облгосадминистрации (ОГА) Олег Радик."Ранее в трех школах Львовщины третьи и четвертые классы учились на русском. Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области", - приводит слова Радика украинское издание "Дело".В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Например, в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина больше не будет кафедры русского языка и литературы, на базе этих кафедр создана новая кафедра славянской филологии, где будут преподавать польский язык и польскую литературу.В Киеве пресс-служба горсовета 1 июля сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется ввести запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
https://ria.ru/20220711/pereimenovanie-1801714052.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106548/07/1065480793_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_e9decd2e959ef835466e0542b2a9d135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, украина, киев, россия
Во львовских школах отменят обучение на русском языке
Советник председателя Львовской ОГА Радик: в школах отменят обучение на русском языке