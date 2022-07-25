https://ria.ru/20220725/lukashenko-1804754579.html

Лукашенко поручил бороться с издевательствами подростков над животными

Лукашенко поручил бороться с издевательствами подростков над животными - РИА Новости, 25.07.2022

Лукашенко поручил бороться с издевательствами подростков над животными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил реагировать на издевательства молодых людей над животными ради роликов в соцсетях, сообщила пресс-службы главы... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:43

2022-07-25T12:43

2022-07-25T12:43

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил реагировать на издевательства молодых людей над животными ради роликов в соцсетях, сообщила пресс-службы главы белорусского государства.Это требование Лукашенко озвучил, принимая с докладом начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Юрия Тертеля. В сообщении пресс-службы на сайте президента подчеркивается, что Лукашенко "обратил внимание на вопиющие факты издевательств над животными и потребовал реагировать на подобные вещи". Глава государства отметил, что часто подобные действия в отношении животных допускает молодежь."Еще одна проблема. В последнее время видишь - прибуревшей молодежи всегда хватало, и сейчас она есть - издевательство над животными. Среди молодежи особенно. И в интернет еще выложить", - сказал Лукашенко.Он поручил немедленно внести предложения, если в этом плане нужно дополнительно принимать те или иные нормативно-правовые решения. "Постарайся взять (на контроль - ред.). Посмотри, как отдельные люди и молодежь, отдельные элементы, относятся к животным. Это недопустимо. Пока примем закон (в стране разрабатывает законопроект о недопустимости жестокого обращения с животными – ред.), я попрошу, продумай, как инспекция по защите сможет реагировать на подобные проявления", - сказал Лукашенко.Президент отметил, что виновников подобных действий даже искать не надо, ведь все это часто "нагло" выкладывается в социальные сети. "Население же все-таки, подавляющее большинство, особенно белорусы, это люди жалостливые. Они к животным хорошо относятся. И сразу же проинформируют о таких вот негативных проявлениях", - сказал глава государства."Нам надо на это реагировать. Я попрошу, пока мы не выработаем закон, возьми это под контроль, насколько это возможно. Вот эти вопиющие факты. То лебедя там из какой-то рогатки или трезубцем каким-то застрелят и издеваются. Ну лебедь, священная птица! Или же собачонку какую-то мучают, или еще что-то там. Надо нам с этим вопросом разобраться ", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко