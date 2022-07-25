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В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума - РИА Новости, 25.07.2022
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В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума
В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума - РИА Новости, 25.07.2022
В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума
В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума по вхождению в состав России, сообщил парламент Луганской Народной Республики. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:04
2022-07-25T12:37
валентина матвиенко
луганская народная республика
россия
луганск
совет федерации рф
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ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума по вхождению в состав России, сообщил парламент Луганской Народной Республики.Приемная будет работать ежедневно, кроме воскресенья.Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, освобожденные территории Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской области войдут в состав России. То же самое касается и Запорожской области, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
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валентина матвиенко, луганская народная республика, россия, луганск, совет федерации рф, в мире
12:04 25.07.2022 (обновлено: 12:37 25.07.2022)
 
В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума

В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума по вхождению в состав России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага Луганской Народной Республики в Луганске
Военнослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага Луганской Народной Республики в Луганске - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага Луганской Народной Республики в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума по вхождению в состав России, сообщил парламент Луганской Народной Республики.

"На регулярной основе в приемной будут дежурить представители общественных организаций, вошедших в состав Общественного штаба референдума: депутаты Народного Совета ЛНР; активисты общественного движения "Мир Луганщине"; представители "Луганского экономического союза"; представители Федерации профсоюзов ЛНР; актив движения "Женщины Донбасса"; участники "Республиканской организации ветеранов"; представители Общероссийского народного фронта в ЛНР", — говорится в публикации.

Приемная будет работать ежедневно, кроме воскресенья.
Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, освобожденные территории Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской области войдут в состав России. То же самое касается и Запорожской области, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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