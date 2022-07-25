https://ria.ru/20220725/lugansk-1804744257.html

В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума

В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума - РИА Новости, 25.07.2022

В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума

В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума по вхождению в состав России, сообщил парламент Луганской Народной Республики. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:04

2022-07-25T12:04

2022-07-25T12:37

валентина матвиенко

луганская народная республика

россия

луганск

совет федерации рф

в мире

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ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума по вхождению в состав России, сообщил парламент Луганской Народной Республики.Приемная будет работать ежедневно, кроме воскресенья.Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, освобожденные территории Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской области войдут в состав России. То же самое касается и Запорожской области, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/referendum-1804699431.html

луганская народная республика

россия

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валентина матвиенко, луганская народная республика, россия, луганск, совет федерации рф, в мире