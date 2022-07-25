12:04 25.07.2022 (обновлено: 12:37 25.07.2022)
В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума
В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума по вхождению в состав России
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага Луганской Народной Республики в Луганске
Военнослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага Луганской Народной Республики в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума по вхождению в состав России, сообщил парламент Луганской Народной Республики.
"На регулярной основе в приемной будут дежурить представители общественных организаций, вошедших в состав Общественного штаба референдума: депутаты Народного Совета ЛНР; активисты общественного движения "Мир Луганщине"; представители "Луганского экономического союза"; представители Федерации профсоюзов ЛНР; актив движения "Женщины Донбасса"; участники "Республиканской организации ветеранов"; представители Общероссийского народного фронта в ЛНР", — говорится в публикации.
Приемная будет работать ежедневно, кроме воскресенья.
Как сообщал РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, освобожденные территории Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской области войдут в состав России. То же самое касается и Запорожской области, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.