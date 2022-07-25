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Союзные силы в ЛНР пресекли попытку "Кракена" прорвать оборону - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/lnr-1804776057.html
Союзные силы в ЛНР пресекли попытку "Кракена" прорвать оборону
Союзные силы в ЛНР пресекли попытку "Кракена" прорвать оборону - РИА Новости, 25.07.2022
Союзные силы в ЛНР пресекли попытку "Кракена" прорвать оборону
Народная милиция Луганской Народной Республики и союзные силы РФ пресекли попытку боевиков украинской нацгруппировки "Кракен" прорвать оборону на харьковском... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:57
2022-07-25T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
харьковская область
россия
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики и союзные силы РФ пресекли попытку боевиков украинской нацгруппировки "Кракен" прорвать оборону на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным "Апостол".Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 националистов, в том числе боевиков националистического формирования "Кракен"."Подразделение, всем нам известное, "Кракен" имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел, и, соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны. И наша артиллерия, в том числе тяжелая техника, нанесла ему (подразделению – ред.) максимальное огневое поражение, ну и "Кракен" вынужден был отказаться от своего коварного плана - прорвать нашу линию обороны и выдвинуться к границам Российской Федерации", - сообщил командир.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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луганская народная республика
харьковская область
россия
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Командир полка ЛНР рассказал о попытке украинской группировки "Кракен" прорвать оборону в Харькове
Союзные силы пресекли попытку боевиков украинской националистической группировки "Кракен" прорвать оборону на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир полка ЛНР с позывным "Апостол"
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в мире, луганская народная республика, харьковская область, россия
13:57 25.07.2022 (обновлено: 15:48 25.07.2022)
 
Союзные силы в ЛНР пресекли попытку "Кракена" прорвать оборону

Союзные силы в ЛНР пресекли попытку "Кракена" прорвать оборону на харьковском направлении

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики и союзные силы РФ пресекли попытку боевиков украинской нацгруппировки "Кракен" прорвать оборону на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным "Апостол".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 националистов, в том числе боевиков националистического формирования "Кракен".
"Подразделение, всем нам известное, "Кракен" имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел, и, соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны. И наша артиллерия, в том числе тяжелая техника, нанесла ему (подразделению – ред.) максимальное огневое поражение, ну и "Кракен" вынужден был отказаться от своего коварного плана - прорвать нашу линию обороны и выдвинуться к границам Российской Федерации", - сообщил командир.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьРоссия
 
 
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