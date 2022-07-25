https://ria.ru/20220725/lipetsk-1804715990.html

В Липецке столкнулись два автобуса и легковой автомобиль

В Липецке столкнулись два автобуса и легковой автомобиль - РИА Новости, 25.07.2022

В Липецке столкнулись два автобуса и легковой автомобиль

Пятнадцать человек, в том числе один ребёнок, пострадали в результате столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Липецке, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:15

2022-07-25T10:15

2022-07-25T13:00

происшествия

липецк

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ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе один ребёнок, пострадали в результате столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Липецке, сообщается в Telegram-канале областного правительства."ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля произошло на улице Катукова в Липецке. Погибших нет. По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе один ребенок", — сообщают власти.По данным региональных властей, на место происшествия выехали семь бригад скорой помощи, включая бригаду медицины катастроф. Врачи осмотрели пострадавших, госпитализировали шестерых взрослых и 14-летнего подростка.

липецк

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, липецк