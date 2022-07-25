https://ria.ru/20220725/lipetsk-1804715990.html
В Липецке столкнулись два автобуса и легковой автомобиль
В Липецке столкнулись два автобуса и легковой автомобиль - РИА Новости, 25.07.2022
В Липецке столкнулись два автобуса и легковой автомобиль
Пятнадцать человек, в том числе один ребёнок, пострадали в результате столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Липецке, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:15
2022-07-25T10:15
2022-07-25T13:00
происшествия
липецк
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ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе один ребёнок, пострадали в результате столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Липецке, сообщается в Telegram-канале областного правительства."ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля произошло на улице Катукова в Липецке. Погибших нет. По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе один ребенок", — сообщают власти.По данным региональных властей, на место происшествия выехали семь бригад скорой помощи, включая бригаду медицины катастроф. Врачи осмотрели пострадавших, госпитализировали шестерых взрослых и 14-летнего подростка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецк
10:15 25.07.2022 (обновлено: 13:00 25.07.2022)
В Липецке столкнулись два автобуса и легковой автомобиль
В Липецке столкнулись два автобуса и легковой автомобиль, пострадали 15 человек
ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости.
Пятнадцать человек, в том числе один ребёнок, пострадали в результате столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Липецке, сообщается
в Telegram-канале областного правительства.
"ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля произошло на улице Катукова в Липецке. Погибших нет. По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе один ребенок", — сообщают власти.
По данным региональных властей, на место происшествия выехали семь бригад скорой помощи, включая бригаду медицины катастроф. Врачи осмотрели пострадавших, госпитализировали шестерых взрослых и 14-летнего подростка.