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Лавров заявил об искажении позиции России по стамбульской сделке - РИА Новости, 25.07.2022
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Лавров заявил об искажении позиции России по стамбульской сделке
Лавров заявил об искажении позиции России по стамбульской сделке - РИА Новости, 25.07.2022
Лавров заявил об искажении позиции России по стамбульской сделке
Западные страны исказили суть стамбульского соглашения о поставках продуктов и вывозе зерна, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:46
2022-07-25T17:10
сергей лавров
россия
в мире
одесса
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ОЙО (Республика Конго), 25 июл — РИА Новости. Западные страны исказили суть стамбульского соглашения о поставках продуктов и вывозе зерна, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Наши западные коллеги, в принципе, уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против России, что меня уже ничего не удивляет", — отметил глава российской дипломатии.Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать звучащие на Западе высказывания по поводу российского удара по украинскому кораблю в порту Одессы.Министр подчеркнул, что никаких препятствий для вывоза зерна нет.Эти ракеты должны были создавать угрозы российскому Черноморскому флоту, теперь они "нам угроз не представляют", отметил глава МИД.Он подчеркнул, что зерновой терминал находится далеко от военной части Одесского порта, поэтому нет никаких препятствий для доставок зерна заказчикам в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Накануне в Минобороны сообщили, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы украинский военный корабль и склад американских ракет Harpoon.
https://ria.ru/20220725/zerno-1804812525.html
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сергей лавров, россия, в мире, одесса
15:46 25.07.2022 (обновлено: 17:10 25.07.2022)
 
Лавров заявил об искажении позиции России по стамбульской сделке

Глава МИД Лавров заявил об искажении позиции России по стамбульской сделке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Архивное фото
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ОЙО (Республика Конго), 25 июл — РИА Новости. Западные страны исказили суть стамбульского соглашения о поставках продуктов и вывозе зерна, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Наши западные коллеги, в принципе, уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против России, что меня уже ничего не удивляет", — отметил глава российской дипломатии.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 15:57
Киев рассчитывает в течение недели отправить партию зерна из Черноморска
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать звучащие на Западе высказывания по поводу российского удара по украинскому кораблю в порту Одессы.
Министр подчеркнул, что никаких препятствий для вывоза зерна нет.

"Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части Одесского порта, в так называемой военной части военного порта, и целями этими являлся боевой катер Военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты Harpoon", — пояснил Лавров.

Эти ракеты должны были создавать угрозы российскому Черноморскому флоту, теперь они "нам угроз не представляют", отметил глава МИД.
Он подчеркнул, что зерновой терминал находится далеко от военной части Одесского порта, поэтому нет никаких препятствий для доставок зерна заказчикам в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы украинский военный корабль и склад американских ракет Harpoon.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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