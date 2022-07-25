https://ria.ru/20220725/lavrov-1804809572.html

Лавров заявил об искажении позиции России по стамбульской сделке

Лавров заявил об искажении позиции России по стамбульской сделке - РИА Новости, 25.07.2022

Лавров заявил об искажении позиции России по стамбульской сделке

Западные страны исказили суть стамбульского соглашения о поставках продуктов и вывозе зерна, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:46

2022-07-25T15:46

2022-07-25T17:10

сергей лавров

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ОЙО (Республика Конго), 25 июл — РИА Новости. Западные страны исказили суть стамбульского соглашения о поставках продуктов и вывозе зерна, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Наши западные коллеги, в принципе, уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против России, что меня уже ничего не удивляет", — отметил глава российской дипломатии.Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать звучащие на Западе высказывания по поводу российского удара по украинскому кораблю в порту Одессы.Министр подчеркнул, что никаких препятствий для вывоза зерна нет.Эти ракеты должны были создавать угрозы российскому Черноморскому флоту, теперь они "нам угроз не представляют", отметил глава МИД.Он подчеркнул, что зерновой терминал находится далеко от военной части Одесского порта, поэтому нет никаких препятствий для доставок зерна заказчикам в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Накануне в Минобороны сообщили, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы украинский военный корабль и склад американских ракет Harpoon.

https://ria.ru/20220725/zerno-1804812525.html

https://ria.ru/20220725/spetsoperatsiya-1804808360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, россия, в мире, одесса