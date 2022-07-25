https://ria.ru/20220725/lavrov-1804809316.html

Лавров заявил о желании Москвы и Браззавиля наращивать сотрудничество

Лавров заявил о желании Москвы и Браззавиля наращивать сотрудничество - РИА Новости, 25.07.2022

Лавров заявил о желании Москвы и Браззавиля наращивать сотрудничество

Москва и Браззавиль заинтересованы в наращивании военно-технического сотрудничества, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров по итогам визита в РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:45

2022-07-25T15:45

2022-07-25T16:21

сергей лавров

россия

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ОЙО (Республика Конго), 25 июл — РИА Новости. Москва и Браззавиль заинтересованы в наращивании военно-технического сотрудничества, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров по итогам визита в Республику Конго."С обеих сторон выражена заинтересованность наращивать военное и военно-техническое сотрудничество", — сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20220725/ospa-1804805098.html

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сергей лавров, россия