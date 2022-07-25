https://ria.ru/20220725/lavrov-1804809316.html
Лавров заявил о желании Москвы и Браззавиля наращивать сотрудничество
Лавров заявил о желании Москвы и Браззавиля наращивать сотрудничество - РИА Новости, 25.07.2022
Лавров заявил о желании Москвы и Браззавиля наращивать сотрудничество
Москва и Браззавиль заинтересованы в наращивании военно-технического сотрудничества, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров по итогам визита в РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:45
2022-07-25T15:45
2022-07-25T16:21
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
ОЙО (Республика Конго), 25 июл — РИА Новости. Москва и Браззавиль заинтересованы в наращивании военно-технического сотрудничества, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров по итогам визита в Республику Конго."С обеих сторон выражена заинтересованность наращивать военное и военно-техническое сотрудничество", — сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20220725/ospa-1804805098.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7e176015b7fab0f1989a501c35b0b338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия
15:45 25.07.2022 (обновлено: 16:21 25.07.2022)
Лавров заявил о желании Москвы и Браззавиля наращивать сотрудничество
Лавров: Россия и Республика Конго заинтересованы в наращивании военного сотрудничества