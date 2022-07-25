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Лавров прибыл в Республику Конго - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/lavrov-1804687712.html
Лавров прибыл в Республику Конго
Лавров прибыл в Республику Конго - РИА Новости, 25.07.2022
Лавров прибыл в Республику Конго
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Республику Конго, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T01:52
2022-07-25T01:52
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
республика конго
россия
сергей лавров
дени сассу-нгессо
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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Республику Конго, передает корреспондент РИА Новости.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале при этом отметила, что этот визит - "первый визит министра иностранных дел России/СССР в Республику Конго", а город Ойо, куда прибыл Лавров, - территория проживания племени мбоши, из которого происходит и нынешний президент страны Дени Сассу-Нгессо."После освобождения от колониального гнета Франции Республика Конго развивала дружеские отношения с Советским Союзом. Мы поддерживали друг друга на международной арене, советские специалисты помогали становлению независимой республики, в том числе возводили инфраструктурные объекты в стране. Всего в СССР и России получили образование свыше 8 тысяч конголезских граждан, многие из которых заняли руководящие должности", - отметила Захарова.
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в мире, мария захарова, республика конго, россия, сергей лавров, дени сассу-нгессо
01:52 25.07.2022
 
Лавров прибыл в Республику Конго

Лавров прибыл в Республику Конго в рамках первого в истории визита

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Республику Конго, передает корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале при этом отметила, что этот визит - "первый визит министра иностранных дел России/СССР в Республику Конго", а город Ойо, куда прибыл Лавров, - территория проживания племени мбоши, из которого происходит и нынешний президент страны Дени Сассу-Нгессо.
"После освобождения от колониального гнета Франции Республика Конго развивала дружеские отношения с Советским Союзом. Мы поддерживали друг друга на международной арене, советские специалисты помогали становлению независимой республики, в том числе возводили инфраструктурные объекты в стране. Всего в СССР и России получили образование свыше 8 тысяч конголезских граждан, многие из которых заняли руководящие должности", - отметила Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 19:23
Лавров передал президенту Египта послание Путина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМария ЗахароваРеспублика КонгоРоссияСергей ЛавровДени Сассу-Нгессо
 
 
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