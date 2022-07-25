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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 58 рублей

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 58 рублей - РИА Новости, 25.07.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 58 рублей

Рубль заметно снизился в понедельник: курс доллара поднялся выше 58 рублей, евро - выше 59,2 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T19:11

2022-07-25T19:11

2022-07-25T19:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рубль заметно снизился в понедельник: курс доллара поднялся выше 58 рублей, евро - выше 59,2 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 82 копейки, до 58,11 руб, евро - на 91 копейку, до 59,22 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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