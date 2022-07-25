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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 58 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 58 рублей - РИА Новости, 25.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 58 рублей
Рубль заметно снизился в понедельник: курс доллара поднялся выше 58 рублей, евро - выше 59,2 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:11
2022-07-25T19:11
2022-07-25T19:11
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рубль заметно снизился в понедельник: курс доллара поднялся выше 58 рублей, евро - выше 59,2 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 82 копейки, до 58,11 руб, евро - на 91 копейку, до 59,22 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже поднялся выше 58 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 58,11 рубля, евро — до 59,22