https://ria.ru/20220725/kuban-1804875244.html

На Кубани отремонтируют более 155 километров улиц в 2023 году

На Кубани отремонтируют более 155 километров улиц в 2023 году - РИА Новости, 25.07.2022

На Кубани отремонтируют более 155 километров улиц в 2023 году

На Кубани в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 155 километров улиц - в порядок приведут 141 объект в краснодарской,... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T19:07

2022-07-25T19:07

2022-07-25T19:07

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147285/31/1472853140_0:234:2808:1814_1920x0_80_0_0_cda2a9d8ded31f04581fa4ccadf6f5b9.jpg

КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. На Кубани в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 155 километров улиц - в порядок приведут 141 объект в краснодарской, новороссийской и сочинской агломерации, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Наш регион с самого начала реализации нацпроекта находится в лидерах по его выполнению – мы всегда завершаем работы раньше срока, что позволяет приступать к ремонту улиц по плану следующего года. Определили список объектов в агломерациях на 2023 год – это 141 участок общей протяженностью более 155 километров", - отметил губернатор.Кроме того, регион продолжит строить Яблоновский мост и трассу Краснодар-Ейск, а также ремонтировать краевые дороги.По словам Кондратьева, список объектов, которые обновят по краевым программам в 2023 году, еще формируют.Как уточнили в администрации региона, в краснодарской агломерации обновят 45 улиц общей протяженностью 72,3 километра, в новороссийской агломерации приведут в порядок 45 участков протяженностью 27,6 километра, а в сочинской агломерации отремонтируют 51 объект протяженностью 55,3 километра.

https://ria.ru/20220722/vrachi-1804413667.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество