https://ria.ru/20220725/kuban-1804875244.html
На Кубани отремонтируют более 155 километров улиц в 2023 году
На Кубани отремонтируют более 155 километров улиц в 2023 году - РИА Новости, 25.07.2022
На Кубани отремонтируют более 155 километров улиц в 2023 году
На Кубани в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 155 километров улиц - в порядок приведут 141 объект в краснодарской,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:07
2022-07-25T19:07
2022-07-25T19:07
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. На Кубани в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 155 километров улиц - в порядок приведут 141 объект в краснодарской, новороссийской и сочинской агломерации, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Наш регион с самого начала реализации нацпроекта находится в лидерах по его выполнению – мы всегда завершаем работы раньше срока, что позволяет приступать к ремонту улиц по плану следующего года. Определили список объектов в агломерациях на 2023 год – это 141 участок общей протяженностью более 155 километров", - отметил губернатор.Кроме того, регион продолжит строить Яблоновский мост и трассу Краснодар-Ейск, а также ремонтировать краевые дороги.По словам Кондратьева, список объектов, которые обновят по краевым программам в 2023 году, еще формируют.Как уточнили в администрации региона, в краснодарской агломерации обновят 45 улиц общей протяженностью 72,3 километра, в новороссийской агломерации приведут в порядок 45 участков протяженностью 27,6 километра, а в сочинской агломерации отремонтируют 51 объект протяженностью 55,3 километра.
https://ria.ru/20220722/vrachi-1804413667.html
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общество
На Кубани отремонтируют более 155 километров улиц в 2023 году
Кондратьев: на Кубани по нацпроекту отремонтируют более 155 километров улиц в 2023 году
КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. На Кубани в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 155 километров улиц - в порядок приведут 141 объект в краснодарской, новороссийской и сочинской агломерации, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Наш регион с самого начала реализации нацпроекта находится в лидерах по его выполнению – мы всегда завершаем работы раньше срока, что позволяет приступать к ремонту улиц по плану следующего года. Определили список объектов в агломерациях на 2023 год – это 141 участок общей протяженностью более 155 километров", - отметил губернатор.
Кроме того, регион продолжит строить Яблоновский мост и трассу Краснодар-Ейск, а также ремонтировать краевые дороги.
По словам Кондратьева, список объектов, которые обновят по краевым программам в 2023 году, еще формируют.
Как уточнили в администрации региона, в краснодарской агломерации обновят 45 улиц общей протяженностью 72,3 километра, в новороссийской агломерации приведут в порядок 45 участков протяженностью 27,6 километра, а в сочинской агломерации отремонтируют 51 объект протяженностью 55,3 километра.