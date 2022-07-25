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В Крыму встретили поезд "Таврия" с пятимиллионным пассажиром - РИА Новости, 25.07.2022
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Туризм
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В Крыму встретили поезд "Таврия" с пятимиллионным пассажиром
В Крыму встретили поезд "Таврия" с пятимиллионным пассажиром - РИА Новости, 25.07.2022
В Крыму встретили поезд "Таврия" с пятимиллионным пассажиром
В Симферополе встретили поезд "Таврия" с пятимиллионным пассажиром с 2019 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:08
2022-07-25T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. В Симферополе встретили поезд "Таврия" с пятимиллионным пассажиром с 2019 года, передает корреспондент РИА Новости.Им оказался Сергей Васильев из Тамбова, который приехал на отдых с женой Галиной и двумя дочерьми. "Честно, не ожидали. Доехали супер. Крым нравится, в том числе и поэтому – хорошо встречают", — сказал в комментарии журналистам Сергей.Пятимиллионного пассажира выявила компьютерная программа компании "Гранд Сервис Экспресс", перед отправлением состава было определено, на какой станции зашел мужчина. Туристу вручили сертификат, который даст право ему и членам его семьи в течение года совершить бесплатную поездку в Крым и обратно.Поезда компании "Гранд Сервис Экспресс" связывают с Крымом более 40 регионов России (всего около 200 станций), в том числе Москву, Санкт-Петербург, города Сибири, Урала. После отмены авиасообщения с южными регионами страны компания дополнительно назначила шесть составов, а еще у пяти была увеличена частота курсирования.
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новости - туризм, россия, гранд сервис экспресс , москва, симферополь, туризм, туристы, пассажиры, республика крым
17:08 25.07.2022 (обновлено: 20:28 25.07.2022)
 
В Крыму встретили поезд "Таврия" с пятимиллионным пассажиром

Поезд "Таврия" с пятимиллионным пассажиром с 2019 года встретили в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрибытие пассажирского поезда "Москва – Симферополь"
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. В Симферополе встретили поезд "Таврия" с пятимиллионным пассажиром с 2019 года, передает корреспондент РИА Новости.
Им оказался Сергей Васильев из Тамбова, который приехал на отдых с женой Галиной и двумя дочерьми.
"Честно, не ожидали. Доехали супер. Крым нравится, в том числе и поэтому – хорошо встречают", — сказал в комментарии журналистам Сергей.
Пятимиллионного пассажира выявила компьютерная программа компании "Гранд Сервис Экспресс", перед отправлением состава было определено, на какой станции зашел мужчина. Туристу вручили сертификат, который даст право ему и членам его семьи в течение года совершить бесплатную поездку в Крым и обратно.
Поезда компании "Гранд Сервис Экспресс" связывают с Крымом более 40 регионов России (всего около 200 станций), в том числе Москву, Санкт-Петербург, города Сибири, Урала. После отмены авиасообщения с южными регионами страны компания дополнительно назначила шесть составов, а еще у пяти была увеличена частота курсирования.
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