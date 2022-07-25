https://ria.ru/20220725/krym-1804743158.html
Пещеру "Таврида" откроют в Крыму на этой неделе
Пещеру "Таврида" откроют в Крыму на этой неделе - РИА Новости, 25.07.2022
Пещеру "Таврида" откроют в Крыму на этой неделе
Пещеру "Таврида" откроют для посещения в этот четверг, 28 июля, сообщил РИА Новости руководитель проекта, председатель Российского союза спелеологов Геннадий... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:46
2022-07-25T18:46
2022-07-25T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Пещеру "Таврида" откроют для посещения в этот четверг, 28 июля, сообщил РИА Новости руководитель проекта, председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин."Снаружи завершены работы по прокладке автомобильной дороги, организации парковочного пространства. Рядом есть все необходимое: санузел, место для приобретения прохладительных напитков. Сделано освещение. Все красиво", — сказал Самохин.Протяженность подземного маршрута — 485 метров, он включает 11 обзорных площадок, экспозиции из останков древних животных, горных пород и минералов возрастом 45 миллионов лет, а также голограммы со звуковым сопровождением, в том числе саблезубого тигра. Внутри есть художественное освещение."Заявок на посещение много, группы будут по 20-25 человек, за день пещеру может посещать до тысячи человек (шесть экскурсий в час). Будем мониторить, как скажется на ее состоянии такое число людей. Если потребуется — ограничим вход", — отметил Самохин.Экскурсия длится 50 минут, стоимость билетов для взрослых 500 рублей, для детей — 350. Для отдельных категорий вход планируется сделать бесплатным.Карстовая полость длиной около двух километров была обнаружена в Белогорском районе Крыма во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. По мнению ученых, пещера сохранялась запечатанной не менее миллиона лет. Общая протяженность еще неразведанных ходов превышает десять километров, уверены специалисты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белогорский район, республика крым, таврида (трасса), новости - туризм, туризм, туристы
Пещеру "Таврида" откроют в Крыму на этой неделе
Найденную под новой трассой пещеру "Таврида" откроют в Крыму на этой неделе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Пещеру "Таврида" откроют для посещения в этот четверг, 28 июля, сообщил РИА Новости руководитель проекта, председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.
"Снаружи завершены работы по прокладке автомобильной дороги, организации парковочного пространства. Рядом есть все необходимое: санузел, место для приобретения прохладительных напитков. Сделано освещение. Все красиво", — сказал Самохин.
Протяженность подземного маршрута — 485 метров, он включает 11 обзорных площадок, экспозиции из останков древних животных, горных пород и минералов возрастом 45 миллионов лет, а также голограммы со звуковым сопровождением, в том числе саблезубого тигра. Внутри есть художественное освещение.
"Заявок на посещение много, группы будут по 20-25 человек, за день пещеру может посещать до тысячи человек (шесть экскурсий в час). Будем мониторить, как скажется на ее состоянии такое число людей. Если потребуется — ограничим вход", — отметил Самохин.
Экскурсия длится 50 минут, стоимость билетов для взрослых 500 рублей, для детей — 350. Для отдельных категорий вход планируется сделать бесплатным.
Карстовая полость длиной около двух километров была обнаружена в Белогорском районе Крыма во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. По мнению ученых, пещера сохранялась запечатанной не менее миллиона лет. Общая протяженность еще неразведанных ходов превышает десять километров, уверены специалисты.