https://ria.ru/20220725/krym-1804743158.html

Пещеру "Таврида" откроют в Крыму на этой неделе

Пещеру "Таврида" откроют в Крыму на этой неделе - РИА Новости, 25.07.2022

Пещеру "Таврида" откроют в Крыму на этой неделе

Пещеру "Таврида" откроют для посещения в этот четверг, 28 июля, сообщил РИА Новости руководитель проекта, председатель Российского союза спелеологов Геннадий... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:46

2022-07-25T18:46

2022-07-25T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Пещеру "Таврида" откроют для посещения в этот четверг, 28 июля, сообщил РИА Новости руководитель проекта, председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин."Снаружи завершены работы по прокладке автомобильной дороги, организации парковочного пространства. Рядом есть все необходимое: санузел, место для приобретения прохладительных напитков. Сделано освещение. Все красиво", — сказал Самохин.Протяженность подземного маршрута — 485 метров, он включает 11 обзорных площадок, экспозиции из останков древних животных, горных пород и минералов возрастом 45 миллионов лет, а также голограммы со звуковым сопровождением, в том числе саблезубого тигра. Внутри есть художественное освещение."Заявок на посещение много, группы будут по 20-25 человек, за день пещеру может посещать до тысячи человек (шесть экскурсий в час). Будем мониторить, как скажется на ее состоянии такое число людей. Если потребуется — ограничим вход", — отметил Самохин.Экскурсия длится 50 минут, стоимость билетов для взрослых 500 рублей, для детей — 350. Для отдельных категорий вход планируется сделать бесплатным.Карстовая полость длиной около двух километров была обнаружена в Белогорском районе Крыма во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. По мнению ученых, пещера сохранялась запечатанной не менее миллиона лет. Общая протяженность еще неразведанных ходов превышает десять километров, уверены специалисты.

https://ria.ru/20220719/turisty-1803520992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

белогорский район, республика крым, таврида (трасса), новости - туризм, туризм, туристы