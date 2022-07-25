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Крымчан предупредили о грозах со штормовым ветром
Крымчан предупредили о грозах со штормовым ветром - РИА Новости, 25.07.2022
Крымчан предупредили о грозах со штормовым ветром
Грозы, ливни, сопровождаемые градом и штормовым ветром ожидаются в Крыму в ближайшие сутки и во вторник, сообщает в понедельник региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:41
2022-07-25T10:41
2022-07-25T10:41
севастополь
гидрометцентр
общество
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Грозы, ливни, сопровождаемые градом и штормовым ветром ожидаются в Крыму в ближайшие сутки и во вторник, сообщает в понедельник региональный главк МЧС РФ."В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем и до конца суток 25 июля, 26 июля в Крыму ожидаются: местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.На полуострове введено штормовое предупреждение.Кроме того, по данным Гидрометцентра, 24-27 июля в западных и южных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
https://ria.ru/20220725/zhara-1804698197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, гидрометцентр, общество, погода
Крымчан предупредили о грозах со штормовым ветром
В Крыму ожидаются грозы, град и штормовой ветер