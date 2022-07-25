https://ria.ru/20220725/kredit-1804838489.html

ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины

ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины - РИА Новости, 25.07.2022

ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский инвестиционный банк одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард будет выделен... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:12

2022-07-25T17:12

2022-07-25T17:33

экономика

украина

евросоюз

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский инвестиционный банк одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард будет выделен немедленно."Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета ЕС... одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард евро будет выделен немедленно", - написала она в Twitter.По словам фон дер Ляйен, эти средства помогут восстановить инфраструктуру и возобновить предоставление услуг в стране.

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, украина, евросоюз