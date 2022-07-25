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ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины - РИА Новости, 25.07.2022
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ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины
ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины - РИА Новости, 25.07.2022
ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский инвестиционный банк одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард будет выделен... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:12
2022-07-25T17:33
экономика
украина
евросоюз
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский инвестиционный банк одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард будет выделен немедленно."Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета ЕС... одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард евро будет выделен немедленно", - написала она в Twitter.По словам фон дер Ляйен, эти средства помогут восстановить инфраструктуру и возобновить предоставление услуг в стране.
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экономика, украина, евросоюз
17:12 25.07.2022 (обновлено: 17:33 25.07.2022)
 
ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский инвестиционный банк одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард будет выделен немедленно.
"Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета ЕС... одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард евро будет выделен немедленно", - написала она в Twitter.
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 03:06
Британия готова предоставить Украине дополнительный кредит
По словам фон дер Ляйен, эти средства помогут восстановить инфраструктуру и возобновить предоставление услуг в стране.
 
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