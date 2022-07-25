https://ria.ru/20220725/kredit-1804838489.html
ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины
ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины - РИА Новости, 25.07.2022
ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский инвестиционный банк одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард будет выделен... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:12
2022-07-25T17:12
2022-07-25T17:33
экономика
украина
евросоюз
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский инвестиционный банк одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард будет выделен немедленно."Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета ЕС... одобрил 1,59 миллиарда евро для Украины, 1 миллиард евро будет выделен немедленно", - написала она в Twitter.По словам фон дер Ляйен, эти средства помогут восстановить инфраструктуру и возобновить предоставление услуг в стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, евросоюз
17:12 25.07.2022 (обновлено: 17:33 25.07.2022)
ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕИБ одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины