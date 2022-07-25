https://ria.ru/20220725/krazha-1804866599.html

В Страсбурге притворившийся уборщиком бездомный украл живого омара

В Страсбурге притворившийся уборщиком бездомный украл живого омара - РИА Новости, 25.07.2022

В Страсбурге притворившийся уборщиком бездомный украл живого омара

Молодой человек совершил серию дерзких краж в центре французского Страсбурга, в числе его трофеев похищенный из ресторана живой омар, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:45

2022-07-25T18:45

2022-07-25T18:45

в мире

франция

страсбург

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150998/55/1509985543_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_8a62267cd6d2d4685768db20480a3b41.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Молодой человек совершил серию дерзких краж в центре французского Страсбурга, в числе его трофеев похищенный из ресторана живой омар, сообщает телеканал BFMTV.Преступная одиссея началась утром в пятницу, 22 июля, и продлилась несколько часов. Как сообщается, 26-летний бездомный выдавал себя за уборщика. В одном из магазинов он украл фотоаппарат, во втором – наушники AirPods, на выходе из ресторана вора встретили полицейские, обнаружившие в его сумке живого омара."В какой-то момент после нескольких лет службы вы думаете, что видели все. Но мы еще никогда не раскрывали кражу омара по горячим следам", - говорится в заявлении местной полиции, опубликованном в Twitter в понедельник.Правонарушителю грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.

https://ria.ru/20220704/borovskoe-1800104811.html

франция

страсбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, страсбург, криминал