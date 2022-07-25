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В Страсбурге притворившийся уборщиком бездомный украл живого омара
В Страсбурге притворившийся уборщиком бездомный украл живого омара - РИА Новости, 25.07.2022
В Страсбурге притворившийся уборщиком бездомный украл живого омара
Молодой человек совершил серию дерзких краж в центре французского Страсбурга, в числе его трофеев похищенный из ресторана живой омар, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:45
2022-07-25T18:45
2022-07-25T18:45
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Молодой человек совершил серию дерзких краж в центре французского Страсбурга, в числе его трофеев похищенный из ресторана живой омар, сообщает телеканал BFMTV.Преступная одиссея началась утром в пятницу, 22 июля, и продлилась несколько часов. Как сообщается, 26-летний бездомный выдавал себя за уборщика. В одном из магазинов он украл фотоаппарат, во втором – наушники AirPods, на выходе из ресторана вора встретили полицейские, обнаружившие в его сумке живого омара."В какой-то момент после нескольких лет службы вы думаете, что видели все. Но мы еще никогда не раскрывали кражу омара по горячим следам", - говорится в заявлении местной полиции, опубликованном в Twitter в понедельник.Правонарушителю грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.
https://ria.ru/20220704/borovskoe-1800104811.html
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в мире, франция, страсбург, криминал
В Страсбурге притворившийся уборщиком бездомный украл живого омара
В Страсбурге бездомный под видом уборщика украл фотоаппарат, наушники и живого омара