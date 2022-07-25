https://ria.ru/20220725/krazha-1804780843.html
В Екатеринбурге мужчина украл у 96-летнего ветерана продукты
В Екатеринбурге мужчина украл у 96-летнего ветерана продукты - РИА Новости, 25.07.2022
В Екатеринбурге мужчина украл у 96-летнего ветерана продукты
Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу об ограблении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, злоумышленник похитил у... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:15
2022-07-25T14:15
2022-07-25T15:20
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу об ограблении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, злоумышленник похитил у пожилого человека сумку с продуктами и деньгами, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Обвиняемый — уроженец города Сухой Лог. Ему вменялась часть первая статьи 161 УК России ("Грабеж").По информации прокуратуры, 8 апреля 2022 года, около 13:00 (11:00 мск), осужденный возле подъезда многоквартирного дома по улице Латвийской украл у ветерана сумку, которую тот поставил на асфальт, чтобы открыть дверь подъезда. С места преступления злоумышленник скрылся, он забрал у пенсионера 8,5 тысячи рублей, молоко, печенье и хлеб.Преступник вину признал и во время судебного заседания извинился перед потерпевшим, денежные средства вернули пожилому человеку. Виновный получил 1,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20210513/ograblenie-1732073600.html
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, сухой лог, россия
14:15 25.07.2022 (обновлено: 15:20 25.07.2022)
В Екатеринбурге мужчина украл у 96-летнего ветерана продукты
В Екатеринбурге мужчина украл у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны продукты
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу об ограблении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, злоумышленник похитил у пожилого человека сумку с продуктами и деньгами, сообщает
пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Обвиняемый — уроженец города Сухой Лог
. Ему вменялась часть первая статьи 161 УК России
("Грабеж").
По информации прокуратуры, 8 апреля 2022 года, около 13:00 (11:00 мск), осужденный возле подъезда многоквартирного дома по улице Латвийской украл у ветерана сумку, которую тот поставил на асфальт, чтобы открыть дверь подъезда. С места преступления злоумышленник скрылся, он забрал у пенсионера 8,5 тысячи рублей, молоко, печенье и хлеб.
Преступник вину признал и во время судебного заседания извинился перед потерпевшим, денежные средства вернули пожилому человеку. Виновный получил 1,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил, добавили в прокуратуре.