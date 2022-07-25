https://ria.ru/20220725/krazha-1804780843.html

В Екатеринбурге мужчина украл у 96-летнего ветерана продукты

В Екатеринбурге мужчина украл у 96-летнего ветерана продукты - РИА Новости, 25.07.2022

В Екатеринбурге мужчина украл у 96-летнего ветерана продукты

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу об ограблении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, злоумышленник похитил у... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:15

2022-07-25T14:15

2022-07-25T15:20

происшествия

екатеринбург

сухой лог

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу об ограблении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, злоумышленник похитил у пожилого человека сумку с продуктами и деньгами, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Обвиняемый — уроженец города Сухой Лог. Ему вменялась часть первая статьи 161 УК России ("Грабеж").По информации прокуратуры, 8 апреля 2022 года, около 13:00 (11:00 мск), осужденный возле подъезда многоквартирного дома по улице Латвийской украл у ветерана сумку, которую тот поставил на асфальт, чтобы открыть дверь подъезда. С места преступления злоумышленник скрылся, он забрал у пенсионера 8,5 тысячи рублей, молоко, печенье и хлеб.Преступник вину признал и во время судебного заседания извинился перед потерпевшим, денежные средства вернули пожилому человеку. Виновный получил 1,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20210513/ograblenie-1732073600.html

https://ria.ru/20210405/delo-1604262030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, сухой лог, россия