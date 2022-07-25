https://ria.ru/20220725/krakh-1804689273.html

В Херсоне рассказали о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ

В Херсоне рассказали о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 25.07.2022

В Херсоне рассказали о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ

Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T03:04

2022-07-25T03:04

2022-07-25T10:41

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

кирилл стремоусов

в мире

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада."Укрнацистов интересует только то, как бы побольше набить свои карманы. А то, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — все это фантазии. У националистов нет таких сил и регулярной профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать Вооруженным силам Российской Федерации. Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было", — подчеркнул замглавы администрации.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

украина

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херсонская область , украина, кирилл стремоусов, в мире, вооруженные силы украины