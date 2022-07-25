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В Херсоне рассказали о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/krakh-1804689273.html
В Херсоне рассказали о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ
В Херсоне рассказали о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 25.07.2022
В Херсоне рассказали о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ
Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T03:04
2022-07-25T10:41
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
кирилл стремоусов
в мире
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада."Укрнацистов интересует только то, как бы побольше набить свои карманы. А то, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — все это фантазии. У националистов нет таких сил и регулярной профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать Вооруженным силам Российской Федерации. Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было", — подчеркнул замглавы администрации.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область
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херсонская область , украина, кирилл стремоусов, в мире, вооруженные силы украины
03:04 25.07.2022 (обновлено: 10:41 25.07.2022)
 
В Херсоне рассказали о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов сообщил о провале попытки контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть", — отметил Стремоусов.

По его словам, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада.
"Укрнацистов интересует только то, как бы побольше набить свои карманы. А то, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — все это фантазии. У националистов нет таких сил и регулярной профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать Вооруженным силам Российской Федерации. Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было", — подчеркнул замглавы администрации.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаКирилл СтремоусовВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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