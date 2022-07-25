https://ria.ru/20220725/kosmos-1804847117.html
Британские ученые обнаружили систему с двумя бинарными звездами
Британские ученые обнаружили систему с двумя бинарными звездами - РИА Новости, 25.07.2022
Британские ученые обнаружили систему с двумя бинарными звездами
Ученые Королевского астрономического общества Великобритании обнаружили единственную в своем роде звездную систему с двумя бинарными звездами, сообщает в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:45
2022-07-25T17:45
2022-07-25T17:45
наука
космос - риа наука
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799526214_0:202:3097:1944_1920x0_80_0_0_bcd37343dbdc38c7c5a82a48c7c90fad.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ученые Королевского астрономического общества Великобритании обнаружили единственную в своем роде звездную систему с двумя бинарными звездами, сообщает в понедельник газета Independent."Насколько нам известно, это первая обнаруженная звезда такого рода. Мы знаем о многих тройных звездных системах (системах из трех звезд), но они менее массивны", - приводит издание слова научного сотрудника Международной академии Нильса Бора Алехандро Винья-Гомес.Систему TIC 470710327 обнаружили недалеко от созвездия Кассиопеи. Она состоит из центральной и двух бинарных, то есть парных звезд. Масса крупной звезды превышает массу нашего Солнца в 16 раз, общая масса двойных звезд - в 12 раз. По мнению ученых, это первая троичная система, в которой скорость звезд, вращающихся вокруг главной, крайне высока: один оборот они делают за один земной день.
https://ria.ru/20220616/astronomiya-1795636931.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799526214_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_9173d97d63278081115b2a28a77a1a77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, великобритания
Британские ученые обнаружили систему с двумя бинарными звездами
Independent: британские астрономы обнаружили уникальную систему с двумя бинарными звездами
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Ученые Королевского астрономического общества Великобритании обнаружили единственную в своем роде звездную систему с двумя бинарными звездами, сообщает в понедельник газета Independent
.
"Насколько нам известно, это первая обнаруженная звезда такого рода. Мы знаем о многих тройных звездных системах (системах из трех звезд), но они менее массивны", - приводит издание слова научного сотрудника Международной академии Нильса Бора Алехандро Винья-Гомес.
Систему TIC 470710327 обнаружили недалеко от созвездия Кассиопеи. Она состоит из центральной и двух бинарных, то есть парных звезд. Масса крупной звезды превышает массу нашего Солнца в 16 раз, общая масса двойных звезд - в 12 раз. По мнению ученых, это первая троичная система, в которой скорость звезд, вращающихся вокруг главной, крайне высока: один оборот они делают за один земной день.