https://ria.ru/20220725/kosmos-1804847117.html

Британские ученые обнаружили систему с двумя бинарными звездами

Британские ученые обнаружили систему с двумя бинарными звездами - РИА Новости, 25.07.2022

Британские ученые обнаружили систему с двумя бинарными звездами

Ученые Королевского астрономического общества Великобритании обнаружили единственную в своем роде звездную систему с двумя бинарными звездами, сообщает в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:45

2022-07-25T17:45

2022-07-25T17:45

наука

космос - риа наука

великобритания

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ученые Королевского астрономического общества Великобритании обнаружили единственную в своем роде звездную систему с двумя бинарными звездами, сообщает в понедельник газета Independent."Насколько нам известно, это первая обнаруженная звезда такого рода. Мы знаем о многих тройных звездных системах (системах из трех звезд), но они менее массивны", - приводит издание слова научного сотрудника Международной академии Нильса Бора Алехандро Винья-Гомес.Систему TIC 470710327 обнаружили недалеко от созвездия Кассиопеи. Она состоит из центральной и двух бинарных, то есть парных звезд. Масса крупной звезды превышает массу нашего Солнца в 16 раз, общая масса двойных звезд - в 12 раз. По мнению ученых, это первая троичная система, в которой скорость звезд, вращающихся вокруг главной, крайне высока: один оборот они делают за один земной день.

https://ria.ru/20220616/astronomiya-1795636931.html

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, великобритания