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Британские ученые обнаружили систему с двумя бинарными звездами - РИА Новости, 25.07.2022
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Наука
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Британские ученые обнаружили систему с двумя бинарными звездами
Британские ученые обнаружили систему с двумя бинарными звездами - РИА Новости, 25.07.2022
Британские ученые обнаружили систему с двумя бинарными звездами
Ученые Королевского астрономического общества Великобритании обнаружили единственную в своем роде звездную систему с двумя бинарными звездами, сообщает в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:45
2022-07-25T17:45
наука
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ученые Королевского астрономического общества Великобритании обнаружили единственную в своем роде звездную систему с двумя бинарными звездами, сообщает в понедельник газета Independent."Насколько нам известно, это первая обнаруженная звезда такого рода. Мы знаем о многих тройных звездных системах (системах из трех звезд), но они менее массивны", - приводит издание слова научного сотрудника Международной академии Нильса Бора Алехандро Винья-Гомес.Систему TIC 470710327 обнаружили недалеко от созвездия Кассиопеи. Она состоит из центральной и двух бинарных, то есть парных звезд. Масса крупной звезды превышает массу нашего Солнца в 16 раз, общая масса двойных звезд - в 12 раз. По мнению ученых, это первая троичная система, в которой скорость звезд, вращающихся вокруг главной, крайне высока: один оборот они делают за один земной день.
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космос - риа наука, великобритания
17:45 25.07.2022
 
Британские ученые обнаружили систему с двумя бинарными звездами

Independent: британские астрономы обнаружили уникальную систему с двумя бинарными звездами

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНочное небо
Ночное небо - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ученые Королевского астрономического общества Великобритании обнаружили единственную в своем роде звездную систему с двумя бинарными звездами, сообщает в понедельник газета Independent.
"Насколько нам известно, это первая обнаруженная звезда такого рода. Мы знаем о многих тройных звездных системах (системах из трех звезд), но они менее массивны", - приводит издание слова научного сотрудника Международной академии Нильса Бора Алехандро Винья-Гомес.
Систему TIC 470710327 обнаружили недалеко от созвездия Кассиопеи. Она состоит из центральной и двух бинарных, то есть парных звезд. Масса крупной звезды превышает массу нашего Солнца в 16 раз, общая масса двойных звезд - в 12 раз. По мнению ученых, это первая троичная система, в которой скорость звезд, вращающихся вокруг главной, крайне высока: один оборот они делают за один земной день.
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