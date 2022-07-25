https://ria.ru/20220725/kosmos-1804831280.html
"Роскосмос" сообщил, кто полетит на Crew Dragon, помимо Кикиной
"Роскосмос" сообщил, кто полетит на Crew Dragon, помимо Кикиной - РИА Новости, 25.07.2022
"Роскосмос" сообщил, кто полетит на Crew Dragon, помимо Кикиной
Помимо российской космонавтки Анны Кикиной и астронавта США Франсиско Рубио в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС слетают россиянин Андрей Федяев и... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:51
2022-07-25T16:51
2022-07-25T16:57
космос - риа наука
анна кикина
россия
роскосмос
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Помимо российской космонавтки Анны Кикиной и астронавта США Франсиско Рубио в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС слетают россиянин Андрей Федяев и американка Лорел О'Хара, сообщили в понедельник в "Роскосмосе"."В соответствии с соглашением, астронавт NASA Франциско Рубио отправится на МКС 21 сентября 2022 года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-22", а космонавт Роскосмоса Анна Кикина – не ранее 29 сентября 2022 года на американском пилотируемом корабле Crew Dragon (миссия Crew-5)", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале. "На весну 2023 года намечается полет астронавта NASA Лорел О'Хара на корабле "Союз МС-23" и космонавта Роскосмоса Андрея Федяева на корабле Crew Dragon (миссия Crew-6)", - уточнили в "Роскосмосе".Соглашение с NASA предусматривает три полета российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях и три полета американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях. Полеты должны пройти в 2022–2024 годах.О'Хара проходила в прошлом году в России подготовку с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным.
https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, анна кикина, россия, роскосмос, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)
16:51 25.07.2022 (обновлено: 16:57 25.07.2022)
"Роскосмос" сообщил, кто полетит на Crew Dragon, помимо Кикиной
"Роскосмос": в рамках перекрестных полетов на Crew Dragon, помимо Кикиной, полетит Федяев