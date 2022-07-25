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Новейший корвет "Гремящий" прибыл к основному месту базирования на Камчатке - РИА Новости, 25.07.2022
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Новейший корвет "Гремящий" прибыл к основному месту базирования на Камчатке
Новейший корвет "Гремящий" прибыл к основному месту базирования на Камчатке - РИА Новости, 25.07.2022
Новейший корвет "Гремящий" прибыл к основному месту базирования на Камчатке
Торжественная встреча новейшего корвета "Гремящий" прошла в закрытом городе Вилючинск на Камчатке, куда корабль прибыл на постоянное базирование, сообщили в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:11
2022-07-25T08:11
безопасность
ка-27
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июл - РИА Новости. Торжественная встреча новейшего корвета "Гремящий" прошла в закрытом городе Вилючинск на Камчатке, куда корабль прибыл на постоянное базирование, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту."Двадцать пятого июля, накануне Дня Военно-морского флота, на Камчатку прибыл новейший многоцелевой корвет проекта 20385 "Гремящий" с управляемым ракетным оружием. В рамках масштабного перевооружения российской армии и флота новый корабль пополнит соединение кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке", - сказали в пресс-службе.Отмечается, что корабль отличается от предшественников усиленными ударными возможностями и наличием системы противовоздушной обороны. Кроме того, корвет вооружен артиллерийской установкой А190, двумя зенитными 30-миллиметровыми шестиствольными автоматическими пушками, корабельным стрельбовым комплексом для ракет "Калибр", "Оникс", "Циркон", ЗРК "Редут". Корабль также оснащен вертолетом Ка-27.
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безопасность, ка-27, камчатский край
08:11 25.07.2022
 
Новейший корвет "Гремящий" прибыл к основному месту базирования на Камчатке

Новейший корвет "Гремящий" прибыл к месту базирования в город Вилючинск на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦеремония спуска на воду корвета "Гремящий" проекта 20385 на заводе ПАО СЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Церемония спуска на воду корвета Гремящий проекта 20385 на заводе ПАО СЗ Северная верфь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Церемония спуска на воду корвета "Гремящий" проекта 20385 на заводе ПАО СЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июл - РИА Новости. Торжественная встреча новейшего корвета "Гремящий" прошла в закрытом городе Вилючинск на Камчатке, куда корабль прибыл на постоянное базирование, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.
"Двадцать пятого июля, накануне Дня Военно-морского флота, на Камчатку прибыл новейший многоцелевой корвет проекта 20385 "Гремящий" с управляемым ракетным оружием. В рамках масштабного перевооружения российской армии и флота новый корабль пополнит соединение кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что корабль отличается от предшественников усиленными ударными возможностями и наличием системы противовоздушной обороны. Кроме того, корвет вооружен артиллерийской установкой А190, двумя зенитными 30-миллиметровыми шестиствольными автоматическими пушками, корабельным стрельбовым комплексом для ракет "Калибр", "Оникс", "Циркон", ЗРК "Редут". Корабль также оснащен вертолетом Ка-27.
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