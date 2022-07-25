https://ria.ru/20220725/korvet-1804696988.html

Новейший корвет "Гремящий" прибыл к основному месту базирования на Камчатке

Новейший корвет "Гремящий" прибыл к основному месту базирования на Камчатке - РИА Новости, 25.07.2022

Новейший корвет "Гремящий" прибыл к основному месту базирования на Камчатке

Торжественная встреча новейшего корвета "Гремящий" прошла в закрытом городе Вилючинск на Камчатке, куда корабль прибыл на постоянное базирование, сообщили в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:11

2022-07-25T08:11

2022-07-25T08:11

безопасность

ка-27

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июл - РИА Новости. Торжественная встреча новейшего корвета "Гремящий" прошла в закрытом городе Вилючинск на Камчатке, куда корабль прибыл на постоянное базирование, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту."Двадцать пятого июля, накануне Дня Военно-морского флота, на Камчатку прибыл новейший многоцелевой корвет проекта 20385 "Гремящий" с управляемым ракетным оружием. В рамках масштабного перевооружения российской армии и флота новый корабль пополнит соединение кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке", - сказали в пресс-службе.Отмечается, что корабль отличается от предшественников усиленными ударными возможностями и наличием системы противовоздушной обороны. Кроме того, корвет вооружен артиллерийской установкой А190, двумя зенитными 30-миллиметровыми шестиствольными автоматическими пушками, корабельным стрельбовым комплексом для ракет "Калибр", "Оникс", "Циркон", ЗРК "Редут". Корабль также оснащен вертолетом Ка-27.

https://ria.ru/20220701/bystryy-1799458602.html

камчатский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ка-27, камчатский край