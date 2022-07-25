https://ria.ru/20220725/koronavirus-1804864157.html

Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге контролируемой

Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге контролируемой - РИА Новости, 25.07.2022

Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге контролируемой

Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге остается контролируемой, что позволяет жителям спокойно пройти ревакцинацию от COVID-19 в преддверии сезонного... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:40

2022-07-25T18:40

2022-07-25T18:40

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

санкт-петербург

александр беглов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге остается контролируемой, что позволяет жителям спокойно пройти ревакцинацию от COVID-19 в преддверии сезонного всплеска вирусных заболеваний, сообщил губернатор города Александр Беглов."Два года в связи с пандемией действовали строгие ограничительные меры. На сегодняшний день большинство из них отменено, но, к сожалению, вирус пока живет среди нас. Более того, скоро осень и сезон вирусных заболеваний, в том числе и вызванных COVID-19. В мире уже выросло количество заболевших. Люди возвращаются из отпуска, из других стран, и привозят не только загар, но и ковид. Пока в Петербурге эпидобстановка контролируемая. Это значит, что есть время пройти ревакцинацию", - сказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург"."Стационарные прививочные пункты в поликлиниках работают, в наличии разные вакцины. Нельзя давать вирусу ни единого шанса", - добавил Беглов.Согласно справке об эпидситуации, которую ежедневно распространяет пресс-служба администрации губернатора Петербурга, за минувшие сутки в городе выявлено 788 случаев коронавируса против 781 случая сутками ранее.

https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, санкт-петербург, александр беглов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19