Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге контролируемой
Беглов призвал жителей Петербурга пройти ревакцинацию от COVID-19 в преддверии осени
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге остается контролируемой, что позволяет жителям спокойно пройти ревакцинацию от COVID-19 в преддверии сезонного всплеска вирусных заболеваний, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Два года в связи с пандемией действовали строгие ограничительные меры. На сегодняшний день большинство из них отменено, но, к сожалению, вирус пока живет среди нас. Более того, скоро осень и сезон вирусных заболеваний, в том числе и вызванных COVID-19. В мире уже выросло количество заболевших. Люди возвращаются из отпуска, из других стран, и привозят не только загар, но и ковид. Пока в Петербурге эпидобстановка контролируемая. Это значит, что есть время пройти ревакцинацию", - сказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург".
"Стационарные прививочные пункты в поликлиниках работают, в наличии разные вакцины. Нельзя давать вирусу ни единого шанса", - добавил Беглов.
Согласно справке об эпидситуации, которую ежедневно распространяет пресс-служба администрации губернатора Петербурга, за минувшие сутки в городе выявлено 788 случаев коронавируса против 781 случая сутками ранее.