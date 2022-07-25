Рейтинг@Mail.ru
Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге контролируемой - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220725/koronavirus-1804864157.html
Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге контролируемой
Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге контролируемой - РИА Новости, 25.07.2022
Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге контролируемой
Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге остается контролируемой, что позволяет жителям спокойно пройти ревакцинацию от COVID-19 в преддверии сезонного... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:40
2022-07-25T18:40
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
александр беглов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795317433_0:144:3071:1871_1920x0_80_0_0_d21f2f92415b84f85bf88f858cec5811.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге остается контролируемой, что позволяет жителям спокойно пройти ревакцинацию от COVID-19 в преддверии сезонного всплеска вирусных заболеваний, сообщил губернатор города Александр Беглов."Два года в связи с пандемией действовали строгие ограничительные меры. На сегодняшний день большинство из них отменено, но, к сожалению, вирус пока живет среди нас. Более того, скоро осень и сезон вирусных заболеваний, в том числе и вызванных COVID-19. В мире уже выросло количество заболевших. Люди возвращаются из отпуска, из других стран, и привозят не только загар, но и ковид. Пока в Петербурге эпидобстановка контролируемая. Это значит, что есть время пройти ревакцинацию", - сказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург"."Стационарные прививочные пункты в поликлиниках работают, в наличии разные вакцины. Нельзя давать вирусу ни единого шанса", - добавил Беглов.Согласно справке об эпидситуации, которую ежедневно распространяет пресс-служба администрации губернатора Петербурга, за минувшие сутки в городе выявлено 788 случаев коронавируса против 781 случая сутками ранее.
https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795317433_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_86848964e9b0d0edf372671cdcd07a34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, санкт-петербург, александр беглов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:40 25.07.2022
 
Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге контролируемой

Беглов призвал жителей Петербурга пройти ревакцинацию от COVID-19 в преддверии осени

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге остается контролируемой, что позволяет жителям спокойно пройти ревакцинацию от COVID-19 в преддверии сезонного всплеска вирусных заболеваний, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Два года в связи с пандемией действовали строгие ограничительные меры. На сегодняшний день большинство из них отменено, но, к сожалению, вирус пока живет среди нас. Более того, скоро осень и сезон вирусных заболеваний, в том числе и вызванных COVID-19. В мире уже выросло количество заболевших. Люди возвращаются из отпуска, из других стран, и привозят не только загар, но и ковид. Пока в Петербурге эпидобстановка контролируемая. Это значит, что есть время пройти ревакцинацию", - сказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург".
"Стационарные прививочные пункты в поликлиниках работают, в наличии разные вакцины. Нельзя давать вирусу ни единого шанса", - добавил Беглов.
Согласно справке об эпидситуации, которую ежедневно распространяет пресс-служба администрации губернатора Петербурга, за минувшие сутки в городе выявлено 788 случаев коронавируса против 781 случая сутками ранее.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 07:13Распространение коронавируса
Пандемия может закончиться из-за "кентавра", считает иммунолог
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала