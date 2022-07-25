https://ria.ru/20220725/koronavirus-1804745874.html

В Кремле будут соблюдать антиковидные ограничения, заявил Песков

В Кремле будут соблюдать антиковидные ограничения, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2022

В Кремле будут соблюдать антиковидные ограничения, заявил Песков

Особые меры предосторожности в связи с COVID сохраняются практически во всех подразделениях администрации президента РФ, по новому виду коронавируса "Кентавр"... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:08

2022-07-25T12:08

2022-07-25T12:18

общество

распространение коронавируса

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Особые меры предосторожности в связи с COVID сохраняются практически во всех подразделениях администрации президента РФ, по новому виду коронавируса "Кентавр" Кремль будет следовать инструкции, которую даст Роспотребнадзор, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это вопрос скорее к медикам – Роспотребнадзору, инструкции которого мы четко выполняем, несмотря на то, что все ограничения были сняты и был отменен масочный режим. Мы говорили неоднократно, что практически во всех подразделениях администрации особые меры предосторожности сохраняются", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, готовы ли в Кремле встретить "Кентавр".Песков отметил, что сохранение мер предосторожности связано с "особым статусом резиденции главы государства", и этой практики Кремль будет придерживаться и впредь."Роспотребнадзор даст нам инструкции, и мы будем им следовать", - добавил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20220724/koronavirus-1804600508.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии