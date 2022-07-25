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В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 2133 случая COVID-19, 7 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:07
2022-07-25T12:07
2022-07-25T12:07
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2133 случая COVID-19, 7 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 2368 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 801 387 случаев коронавируса, выздоровели 2 600 605 человек, умерли 44 393 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2133 новых случая заражения коронавирусом, семь человек умерли