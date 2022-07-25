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В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 2133 случая COVID-19, 7 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:07

2022-07-25T12:07

2022-07-25T12:07

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коронавирусы

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2133 случая COVID-19, 7 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 2368 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 801 387 случаев коронавируса, выздоровели 2 600 605 человек, умерли 44 393 человек.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, общество