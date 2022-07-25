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Норвегия удвоила импорт кормов из России для разведения лососевых рыб
Норвегия удвоила импорт кормов из России для разведения лососевых рыб - РИА Новости, 25.07.2022
Норвегия удвоила импорт кормов из России для разведения лососевых рыб
Норвегия импортировала из РФ в июне в два раза больше кормов для лососевых рыб, чем год назад, сообщило издание VG. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:06
2022-07-25T15:06
2022-07-25T15:15
экономика
россия
норвегия
торговля
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МУРМАНСК, 25 июл – РИА Новости. Норвегия импортировала из РФ в июне в два раза больше кормов для лососевых рыб, чем год назад, сообщило издание VG."Импорт действительно сократился на две трети с марта, когда он достиг рекордной отметки в 3,1 миллиарда норвежских крон, но импорт корма для лосося, не подпадающего под санкции, в июне этого года оказался почти в два раза выше, чем в том же месяце прошлого года", - сообщило издание.При этом оппозиционные партии настаивают на том, чтобы прекратить импорт кормов из России."Правительство ставит экономические интересы выше бойкота, который может оказаться болезненным", - приводит издание слова бизнес-политика Альфреда Бьорло из партии Venstre, которая хочет вообще запретить импорт и экспорт из России.Замминистра торговли и рыболовства Кристина Сигурдсдоттир Хансен (Ap) отметила, что норвежские компании очень осторожны в торговле с Россией, а большая часть импорта во втором квартале связана с контрактами, заключенными до российской спецоперации на Украине."Представители бизнеса должны сами решать, что им импортировать или экспортировать в рамках действующего режима санкций", - приводятся в сообщении слова замминистра, которая подтвердила, что корма для рыбы не подпадают под действие санкций.
https://ria.ru/20220720/fish-and-chips-1803769392.html
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экономика, россия, норвегия, торговля
15:06 25.07.2022 (обновлено: 15:15 25.07.2022)
Норвегия удвоила импорт кормов из России для разведения лососевых рыб
В Норвегии в июне удвоился импорт кормов из России для разведения лососевых рыб
МУРМАНСК, 25 июл – РИА Новости.
Норвегия импортировала из РФ в июне в два раза больше кормов для лососевых рыб, чем год назад, сообщило
издание VG.
"Импорт действительно сократился на две трети с марта, когда он достиг рекордной отметки в 3,1 миллиарда норвежских крон, но импорт корма для лосося, не подпадающего под санкции, в июне этого года оказался почти в два раза выше, чем в том же месяце прошлого года", - сообщило издание.
При этом оппозиционные партии настаивают на том, чтобы прекратить импорт кормов из России
.
"Правительство ставит экономические интересы выше бойкота, который может оказаться болезненным", - приводит издание слова бизнес-политика Альфреда Бьорло из партии Venstre, которая хочет вообще запретить импорт и экспорт из России.
Замминистра торговли и рыболовства Кристина Сигурдсдоттир Хансен (Ap) отметила, что норвежские компании очень осторожны в торговле с Россией, а большая часть импорта во втором квартале связана с контрактами, заключенными до российской спецоперации на Украине
.
"Представители бизнеса должны сами решать, что им импортировать или экспортировать в рамках действующего режима санкций", - приводятся в сообщении слова замминистра, которая подтвердила, что корма для рыбы не подпадают под действие санкций.