https://ria.ru/20220725/korm-1804795748.html

Норвегия удвоила импорт кормов из России для разведения лососевых рыб

Норвегия удвоила импорт кормов из России для разведения лососевых рыб - РИА Новости, 25.07.2022

Норвегия удвоила импорт кормов из России для разведения лососевых рыб

Норвегия импортировала из РФ в июне в два раза больше кормов для лососевых рыб, чем год назад, сообщило издание VG. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:06

2022-07-25T15:06

2022-07-25T15:15

экономика

россия

норвегия

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/119682/36/1196823679_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fa513cabcfd99eb258ad18abdeaf8c9e.jpg

МУРМАНСК, 25 июл – РИА Новости. Норвегия импортировала из РФ в июне в два раза больше кормов для лососевых рыб, чем год назад, сообщило издание VG."Импорт действительно сократился на две трети с марта, когда он достиг рекордной отметки в 3,1 миллиарда норвежских крон, но импорт корма для лосося, не подпадающего под санкции, в июне этого года оказался почти в два раза выше, чем в том же месяце прошлого года", - сообщило издание.При этом оппозиционные партии настаивают на том, чтобы прекратить импорт кормов из России."Правительство ставит экономические интересы выше бойкота, который может оказаться болезненным", - приводит издание слова бизнес-политика Альфреда Бьорло из партии Venstre, которая хочет вообще запретить импорт и экспорт из России.Замминистра торговли и рыболовства Кристина Сигурдсдоттир Хансен (Ap) отметила, что норвежские компании очень осторожны в торговле с Россией, а большая часть импорта во втором квартале связана с контрактами, заключенными до российской спецоперации на Украине."Представители бизнеса должны сами решать, что им импортировать или экспортировать в рамках действующего режима санкций", - приводятся в сообщении слова замминистра, которая подтвердила, что корма для рыбы не подпадают под действие санкций.

https://ria.ru/20220720/fish-and-chips-1803769392.html

https://ria.ru/20220721/politika-1803829818.html

россия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, норвегия, торговля