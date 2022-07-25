https://ria.ru/20220725/kongo-1804792061.html

Глава МИД Конго рассказал, как учился в Ленинграде

Глава МИД Конго рассказал, как учился в Ленинграде - РИА Новости, 25.07.2022

Глава МИД Конго рассказал, как учился в Ленинграде

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо перед совместной пресс-конференцией с российским коллегой Сергеем Лавровым на русском пообщался с журналистами, рассказал, как... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:52

2022-07-25T14:52

2022-07-25T15:16

в мире

республика конго

жан-клод гакоссо

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

ссср

браззавиль

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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо перед совместной пресс-конференцией с российским коллегой Сергеем Лавровым на русском пообщался с журналистами, рассказал, как учил русский язык в Ленинграде, процитировал Пушкина и заявил, что Конго - друг России, передаёт корреспондент РИА Новости."Мы никогда не забудем, как вы нас принимали студентами в вашей стране, дали нам очень хорошее образование. Я учился в Ленинградском университете имени Жданова... Ходил в театр в Питере, Эрмитаж - он стал для меня вторым домом... "Медный всадник", знаете? "Люблю тебя, Петра творение", - сказал министр.Он пояснил, что русский язык сейчас популярен в Конго, многие его изучают."Вы же знаете, что мы с вами. Мы ваши друзья, настоящие друзья", - подчеркнул министр.Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Конго, более 8 тысяч выходцев из страны прошли обучение в СССР и России. В данный момент в столице Конго Браззавиле функционирует представительство Россотрудничества, каждый год выделяются стипендии для граждан республики, желающих учиться в России.

https://ria.ru/20220725/diplomatiya-1804774246.html

республика конго

россия

ссср

браззавиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, республика конго, жан-клод гакоссо, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, ссср, браззавиль