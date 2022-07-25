https://ria.ru/20220725/kongo-1804784503.html

Протестующие разграбили миссию ООН в ДР Конго

Протестующие разграбили миссию ООН в ДР Конго - РИА Новости, 25.07.2022

Протестующие разграбили миссию ООН в ДР Конго

Протестующие взяли штурмом и разграбили штаб-квартиру миссии ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), ее персонал был эвакуирован на РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:29

2022-07-25T14:29

2022-07-25T14:30

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Протестующие взяли штурмом и разграбили штаб-квартиру миссии ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), ее персонал был эвакуирован на вертолетах, передает агентство Франс Пресс.Беспорядки в регионе начались после того, как глава сената страны Модест Баити десять дней назад во время визита в Гому (административный центр провинции Северное Киву) призвал сотрудников ООН "собирать багаж", обвинив миссию в неэффективной деятельности на протяжении более 20 лет.В понедельник несколько сотен протестующих забаррикадировали улицы в центре Гомы и, разбившись на две группы, взяли штурмом штаб-квартиру миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) в городе и ее логистический центр.Манифестанты жгли покрышки перед воротами миссии, а затем проломили стену ограждения и ворвались на территорию комплекса. Они разбивали стекла в зданиях и выносили из них, компьютеры, стулья, столы и другие ценные предметы, сообщает корреспондент агентства. Сотрудники МООНСДРК были эвакуированы на двух вертолетах.Полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить участников беспорядков до прибытия военных подразделений ДРК. Несколько манифестантов были задержаны.Как отмечает агенство, манифестация, переросшая в беспорядки, была организована гражданскими активистами и правящей партией "Союз за демократию и социальный прогресс".МООНСДРК - самая крупная миссия ООН в мире, насчитывающая не менее 14 000 миротворцев.

https://ria.ru/20220620/kongo-1796899367.html

https://ria.ru/20211120/kongo-1759964697.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оон, демократическая республика конго