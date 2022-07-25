Рейтинг@Mail.ru
Протестующие разграбили миссию ООН в ДР Конго - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/kongo-1804784503.html
Протестующие разграбили миссию ООН в ДР Конго
Протестующие разграбили миссию ООН в ДР Конго - РИА Новости, 25.07.2022
Протестующие разграбили миссию ООН в ДР Конго
Протестующие взяли штурмом и разграбили штаб-квартиру миссии ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), ее персонал был эвакуирован на РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:29
2022-07-25T14:30
в мире
оон
демократическая республика конго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147734/88/1477348880_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1585d515ddb67ad51c083a29312d220b.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Протестующие взяли штурмом и разграбили штаб-квартиру миссии ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), ее персонал был эвакуирован на вертолетах, передает агентство Франс Пресс.Беспорядки в регионе начались после того, как глава сената страны Модест Баити десять дней назад во время визита в Гому (административный центр провинции Северное Киву) призвал сотрудников ООН "собирать багаж", обвинив миссию в неэффективной деятельности на протяжении более 20 лет.В понедельник несколько сотен протестующих забаррикадировали улицы в центре Гомы и, разбившись на две группы, взяли штурмом штаб-квартиру миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) в городе и ее логистический центр.Манифестанты жгли покрышки перед воротами миссии, а затем проломили стену ограждения и ворвались на территорию комплекса. Они разбивали стекла в зданиях и выносили из них, компьютеры, стулья, столы и другие ценные предметы, сообщает корреспондент агентства. Сотрудники МООНСДРК были эвакуированы на двух вертолетах.Полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить участников беспорядков до прибытия военных подразделений ДРК. Несколько манифестантов были задержаны.Как отмечает агенство, манифестация, переросшая в беспорядки, была организована гражданскими активистами и правящей партией "Союз за демократию и социальный прогресс".МООНСДРК - самая крупная миссия ООН в мире, насчитывающая не менее 14 000 миротворцев.
https://ria.ru/20220620/kongo-1796899367.html
https://ria.ru/20211120/kongo-1759964697.html
демократическая республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147734/88/1477348880_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a6a4e2d81cca197746b8e1fe1a372a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, демократическая республика конго
14:29 25.07.2022 (обновлено: 14:30 25.07.2022)
 
Протестующие разграбили миссию ООН в ДР Конго

Протестующие разграбили миссию ООН в ДР Конго, ее сотрудники эвакуированы на вертолетах

© AP Photo / John BompengoКиншаса
Киншаса - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / John Bompengo
Киншаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Протестующие взяли штурмом и разграбили штаб-квартиру миссии ООН в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), ее персонал был эвакуирован на вертолетах, передает агентство Франс Пресс.
Беспорядки в регионе начались после того, как глава сената страны Модест Баити десять дней назад во время визита в Гому (административный центр провинции Северное Киву) призвал сотрудников ООН "собирать багаж", обвинив миссию в неэффективной деятельности на протяжении более 20 лет.
Вырубка лесов в Демократической Республике Конго - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 23:03
Страны Восточной Африки договорились о создании региональных сил в ДР Конго
В понедельник несколько сотен протестующих забаррикадировали улицы в центре Гомы и, разбившись на две группы, взяли штурмом штаб-квартиру миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) в городе и ее логистический центр.
Манифестанты жгли покрышки перед воротами миссии, а затем проломили стену ограждения и ворвались на территорию комплекса. Они разбивали стекла в зданиях и выносили из них, компьютеры, стулья, столы и другие ценные предметы, сообщает корреспондент агентства. Сотрудники МООНСДРК были эвакуированы на двух вертолетах.
Полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить участников беспорядков до прибытия военных подразделений ДРК. Несколько манифестантов были задержаны.
Как отмечает агенство, манифестация, переросшая в беспорядки, была организована гражданскими активистами и правящей партией "Союз за демократию и социальный прогресс".
МООНСДРК - самая крупная миссия ООН в мире, насчитывающая не менее 14 000 миротворцев.
Полицейский задерживает человека в Республике Конго - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября 2021, 15:59
Клан экс-президента Конго обвинили в хищении госсредств
 
В миреООНДемократическая Республика Конго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала