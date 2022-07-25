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Премьер Молдавии опасается перекидывания в страну конфликта с Украины - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/konflikt-1804756490.html
Премьер Молдавии опасается перекидывания в страну конфликта с Украины
Премьер Молдавии опасается перекидывания в страну конфликта с Украины - РИА Новости, 25.07.2022
Премьер Молдавии опасается перекидывания в страну конфликта с Украины
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица опасается, что конфликт на Украине может перекинуться на молдавскую территорию. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:47
2022-07-25T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
молдавия
украина
наталья гаврилица
приднестровская молдавская республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица опасается, что конфликт на Украине может перекинуться на молдавскую территорию."Конечно, мы обеспокоены... Это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены. Особенно с учетом того, что войска (находятся) на территории Приднестровья", - заявила Гаврилица в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, обеспокоена ли она тем, что российские войска будут двигаться дальше в сторону Молдавии. Она добавила, что власти Молдавии делают все возможное для поддержания мира и стабильности, а также для предотвращения эскалации боевых действий.Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знает, с чем связаны такие заявления.
https://ria.ru/20220722/tiraspol-1804202569.html
молдавия
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приднестровская молдавская республика
россия
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в мире, молдавия, украина, наталья гаврилица, приднестровская молдавская республика, россия, ситуация в днр и лнр
12:47 25.07.2022 (обновлено: 12:52 25.07.2022)
 
Премьер Молдавии опасается перекидывания в страну конфликта с Украины

Премьер Гаврилица опасается, что конфликт с Украины перекинется в Молдавию

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица опасается, что конфликт на Украине может перекинуться на молдавскую территорию.
"Конечно, мы обеспокоены... Это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены. Особенно с учетом того, что войска (находятся) на территории Приднестровья", - заявила Гаврилица в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, обеспокоена ли она тем, что российские войска будут двигаться дальше в сторону Молдавии. Она добавила, что власти Молдавии делают все возможное для поддержания мира и стабильности, а также для предотвращения эскалации боевых действий.
Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знает, с чем связаны такие заявления.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМолдавияУкраинаНаталья ГаврилицаПриднестровская Молдавская РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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