https://ria.ru/20220725/konflikt-1804756490.html

Премьер Молдавии опасается перекидывания в страну конфликта с Украины

Премьер Молдавии опасается перекидывания в страну конфликта с Украины - РИА Новости, 25.07.2022

Премьер Молдавии опасается перекидывания в страну конфликта с Украины

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица опасается, что конфликт на Украине может перекинуться на молдавскую территорию. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:47

2022-07-25T12:47

2022-07-25T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

молдавия

украина

наталья гаврилица

приднестровская молдавская республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица опасается, что конфликт на Украине может перекинуться на молдавскую территорию."Конечно, мы обеспокоены... Это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены. Особенно с учетом того, что войска (находятся) на территории Приднестровья", - заявила Гаврилица в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, обеспокоена ли она тем, что российские войска будут двигаться дальше в сторону Молдавии. Она добавила, что власти Молдавии делают все возможное для поддержания мира и стабильности, а также для предотвращения эскалации боевых действий.Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знает, с чем связаны такие заявления.

https://ria.ru/20220722/tiraspol-1804202569.html

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украина

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, украина, наталья гаврилица, приднестровская молдавская республика, россия, ситуация в днр и лнр