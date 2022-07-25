https://ria.ru/20220725/kitay-1804730017.html

Пекин ответил на заявления США об объявлении России "спонсором терроризма"

Пекин ответил на заявления США об объявлении России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 25.07.2022

Пекин ответил на заявления США об объявлении России "спонсором терроризма"

Вашингтону следует создавать благоприятные условия для переговоров Москвы и Киева, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:15

2022-07-25T11:15

2022-07-25T19:39

в мире

китай

сша

россия

нэнси пелоси

энтони блинкен

вашингтон (штат)

украина

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ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Вашингтону следует создавать благоприятные условия для переговоров Москвы и Киева, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя возможное объявление России "спонсором терроризма" в США.Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что конгресс сам внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле очень негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания России конгрессом США "спонсором терроризма"."Китай всегда считал, что в украинском вопросе диалог и переговоры являются единственным способом разрешения конфликта", — заявил дипломат.Он подчеркнул, что "США должны создавать позитивные условия для переговоров России и Украины, а также прикладывать больше усилий, способствующих политическому урегулированию".

https://ria.ru/20220722/ssha-1804121969.html

китай

сша

россия

вашингтон (штат)

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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