https://ria.ru/20220725/kitay-1804730017.html
Пекин ответил на заявления США об объявлении России "спонсором терроризма"
Пекин ответил на заявления США об объявлении России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 25.07.2022
Пекин ответил на заявления США об объявлении России "спонсором терроризма"
Вашингтону следует создавать благоприятные условия для переговоров Москвы и Киева, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:15
2022-07-25T11:15
2022-07-25T19:39
в мире
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сша
россия
нэнси пелоси
энтони блинкен
вашингтон (штат)
украина
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ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Вашингтону следует создавать благоприятные условия для переговоров Москвы и Киева, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя возможное объявление России "спонсором терроризма" в США.Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что конгресс сам внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле очень негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания России конгрессом США "спонсором терроризма"."Китай всегда считал, что в украинском вопросе диалог и переговоры являются единственным способом разрешения конфликта", — заявил дипломат.Он подчеркнул, что "США должны создавать позитивные условия для переговоров России и Украины, а также прикладывать больше усилий, способствующих политическому урегулированию".
https://ria.ru/20220722/ssha-1804121969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, китай, сша, россия, нэнси пелоси, энтони блинкен, вашингтон (штат), украина, конгресс сша
11:15 25.07.2022 (обновлено: 19:39 25.07.2022)
Пекин ответил на заявления США об объявлении России "спонсором терроризма"
МИД Китая ответил на заявления США о возможном объявлении России "спонсором терроризма"