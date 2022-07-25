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Пекин ответил на заявления США об объявлении России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 25.07.2022
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Пекин ответил на заявления США об объявлении России "спонсором терроризма"
Пекин ответил на заявления США об объявлении России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 25.07.2022
Пекин ответил на заявления США об объявлении России "спонсором терроризма"
Вашингтону следует создавать благоприятные условия для переговоров Москвы и Киева, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:15
2022-07-25T19:39
в мире
китай
сша
россия
нэнси пелоси
энтони блинкен
вашингтон (штат)
украина
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ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Вашингтону следует создавать благоприятные условия для переговоров Москвы и Киева, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя возможное объявление России "спонсором терроризма" в США.Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что конгресс сам внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле очень негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания России конгрессом США "спонсором терроризма"."Китай всегда считал, что в украинском вопросе диалог и переговоры являются единственным способом разрешения конфликта", — заявил дипломат.Он подчеркнул, что "США должны создавать позитивные условия для переговоров России и Украины, а также прикладывать больше усилий, способствующих политическому урегулированию".
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в мире, китай, сша, россия, нэнси пелоси, энтони блинкен, вашингтон (штат), украина, конгресс сша
11:15 25.07.2022 (обновлено: 19:39 25.07.2022)
 
Пекин ответил на заявления США об объявлении России "спонсором терроризма"

МИД Китая ответил на заявления США о возможном объявлении России "спонсором терроризма"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Вашингтону следует создавать благоприятные условия для переговоров Москвы и Киева, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя возможное объявление России "спонсором терроризма" в США.
Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что конгресс сам внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле очень негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания России конгрессом США "спонсором терроризма".
"Китай всегда считал, что в украинском вопросе диалог и переговоры являются единственным способом разрешения конфликта", — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "США должны создавать позитивные условия для переговоров России и Украины, а также прикладывать больше усилий, способствующих политическому урегулированию".
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 08:00
США готовятся объявить Россию спонсором терроризма
 
В миреКитайСШАРоссияНэнси ПелосиЭнтони БлинкенВашингтон (штат)УкраинаКонгресс США
 
 
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