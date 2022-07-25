https://ria.ru/20220725/kista-1804806993.html

Подмосковные врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров

Подмосковные врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров - РИА Новости, 25.07.2022

Подмосковные врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров

Врачи в Московской области удалили женщине гигантскую кисту яичника диаметром около 20 сантиметров, пациентка не проходила профилактические осмотры более трех... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:37

2022-07-25T15:37

2022-07-25T15:37

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здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Врачи в Московской области удалили женщине гигантскую кисту яичника диаметром около 20 сантиметров, пациентка не проходила профилактические осмотры более трех лет, сообщили в региональном минздраве."В Дмитровскую областную больницу обратилась женщина 40 лет с жалобами на острую боль в области живота. Отметим, что профилактические осмотры женщина не проходила более трех лет. При обследовании у пациентки выявили кисту яичника с угрозой перекрута", - говорится в сообщении.Замглавврача по акушерству и гинекологии Дмитровской областной больницы Наталья Можаровская уточнила, что в ходе операции врачи удалили пациентке гигантскую кисту диаметром около 20 сантиметров. Женщина выписана домой в удовлетворительном состоянии, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220506/kista-1787198526.html

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)