https://ria.ru/20220725/kista-1804806993.html
Подмосковные врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров
Подмосковные врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров - РИА Новости, 25.07.2022
Подмосковные врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров
Врачи в Московской области удалили женщине гигантскую кисту яичника диаметром около 20 сантиметров, пациентка не проходила профилактические осмотры более трех... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:37
2022-07-25T15:37
2022-07-25T15:37
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происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Врачи в Московской области удалили женщине гигантскую кисту яичника диаметром около 20 сантиметров, пациентка не проходила профилактические осмотры более трех лет, сообщили в региональном минздраве."В Дмитровскую областную больницу обратилась женщина 40 лет с жалобами на острую боль в области живота. Отметим, что профилактические осмотры женщина не проходила более трех лет. При обследовании у пациентки выявили кисту яичника с угрозой перекрута", - говорится в сообщении.Замглавврача по акушерству и гинекологии Дмитровской областной больницы Наталья Можаровская уточнила, что в ходе операции врачи удалили пациентке гигантскую кисту диаметром около 20 сантиметров. Женщина выписана домой в удовлетворительном состоянии, добавили в министерстве.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Подмосковные врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров
В подмосковном Дмитрове врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров