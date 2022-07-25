Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20220725/kista-1804806993.html
Подмосковные врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров
Подмосковные врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров - РИА Новости, 25.07.2022
Подмосковные врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров
Врачи в Московской области удалили женщине гигантскую кисту яичника диаметром около 20 сантиметров, пациентка не проходила профилактические осмотры более трех... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:37
2022-07-25T15:37
хорошие новости
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151448/86/1514488636_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1956c202f4adf2ee27cb90efdcb89759.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Врачи в Московской области удалили женщине гигантскую кисту яичника диаметром около 20 сантиметров, пациентка не проходила профилактические осмотры более трех лет, сообщили в региональном минздраве."В Дмитровскую областную больницу обратилась женщина 40 лет с жалобами на острую боль в области живота. Отметим, что профилактические осмотры женщина не проходила более трех лет. При обследовании у пациентки выявили кисту яичника с угрозой перекрута", - говорится в сообщении.Замглавврача по акушерству и гинекологии Дмитровской областной больницы Наталья Можаровская уточнила, что в ходе операции врачи удалили пациентке гигантскую кисту диаметром около 20 сантиметров. Женщина выписана домой в удовлетворительном состоянии, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220506/kista-1787198526.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151448/86/1514488636_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b4a6f77b0469a284f23fbd9b2a9f584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
15:37 25.07.2022
 
Подмосковные врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров

В подмосковном Дмитрове врачи удалили женщине кисту диаметром около 20 сантиметров

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХирурги работают в операционной
Хирурги работают в операционной - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Хирурги работают в операционной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Врачи в Московской области удалили женщине гигантскую кисту яичника диаметром около 20 сантиметров, пациентка не проходила профилактические осмотры более трех лет, сообщили в региональном минздраве.
"В Дмитровскую областную больницу обратилась женщина 40 лет с жалобами на острую боль в области живота. Отметим, что профилактические осмотры женщина не проходила более трех лет. При обследовании у пациентки выявили кисту яичника с угрозой перекрута", - говорится в сообщении.
Замглавврача по акушерству и гинекологии Дмитровской областной больницы Наталья Можаровская уточнила, что в ходе операции врачи удалили пациентке гигантскую кисту диаметром около 20 сантиметров. Женщина выписана домой в удовлетворительном состоянии, добавили в министерстве.
Медицинская операция - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 13:45Хорошие новости
В Подмосковье мужчине удалили 13-сантиметровую кисту с ленточными червями
 
Хорошие новостиПроисшествияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала