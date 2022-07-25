https://ria.ru/20220725/kino-1804733671.html

"Пес-самурай и город кошек" возглавил российский прокат в минувшие выходные

"Пес-самурай и город кошек" возглавил российский прокат в минувшие выходные - РИА Новости, 25.07.2022

"Пес-самурай и город кошек" возглавил российский прокат в минувшие выходные

Мультфильм "Пес-самурай и город кошек" возглавил прокат в России и СНГ за минувший уикенд, собрав 39,2 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com (данные РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:34

2022-07-25T12:34

2022-07-25T14:34

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мультфильм "Пес-самурай и город кошек" возглавил прокат в России и СНГ за минувший уикенд, собрав 39,2 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).Режиссеры — Роб Минкофф и Марк Куцер. Главный герой — смелый пес Хэнк. Он мечтает стать самураем, только в городе кошек его не воспринимают всерьез. Однажды местные сталкиваются с угрозой в лице пушистых ниндзя. С помощью учителя и верных друзей Хэнк должен овладеть навыками великого воина. Ведь только так он сможет победить могущественного противника. На втором месте — "Открытое море: Монстр глубины" с кассой 14,8 миллиона рублей. Героини ленты отправляются на остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом, но девушек начинает преследовать огромный морской монстр.Ужастик "Кукла. Последнее проклятье" занял третью позицию рейтинга со сборами 14 миллионов рублей. Древний демон вселяется в тело маленькой девочки, которая сначала воспринимает все как игру. Она общается с ним при помощи дневника, и он помогает ей разобраться с проблемами в школе. Постепенно героиня перестает контролировать себя, и теперь смертельная опасность грозит окружающим ее людям.На четвертом месте расположилась российская картина "Одна" со сборами 13,9 миллиона рублей. 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше пяти километров над землей. Лариса очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. Замыкает пятерку лидеров — кинокомикс "Тор: Любовь и гром", собравший 13 миллионов рублей в СНГ (без России и Белоруссии). Режиссер — Тайка Вайтити. В фильме Тор обращается за помощью к Валькирии, Коргу и бывшей девушке Джейн Фостер, чтобы сразиться с Горром, намеренным уничтожить богов.

https://ria.ru/20220723/poezd-1803291931.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, снг, тайка вайтити, куда сходить , что посмотреть