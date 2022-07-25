12:34 25.07.2022 (обновлено: 14:34 25.07.2022)
"Пес-самурай и город кошек" возглавил российский прокат в минувшие выходные
Мультфильм "Пес-самурай и город кошек" возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
© Фото : Align (2022)Кадр из мультфильма "Пес-самурай и город кошек"
© Фото : Align (2022)
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мультфильм "Пес-самурай и город кошек" возглавил прокат в России и СНГ за минувший уикенд, собрав 39,2 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).
© Фото : Align (2022)Кадр из мультфильма "Пес-самурай и город кошек"
© Фото : Align (2022)
Кадр из мультфильма "Пес-самурай и город кошек"
Режиссеры — Роб Минкофф и Марк Куцер. Главный герой — смелый пес Хэнк. Он мечтает стать самураем, только в городе кошек его не воспринимают всерьез. Однажды местные сталкиваются с угрозой в лице пушистых ниндзя. С помощью учителя и верных друзей Хэнк должен овладеть навыками великого воина. Ведь только так он сможет победить могущественного противника.
© Фото : Cornerstone Pictures (2022)Кадр из фильма "Открытое море: Монстр глубины".
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Кадр из фильма "Открытое море: Монстр глубины".
© Фото : Cornerstone Pictures (2022)
© Фото : Cornerstone Pictures (2022)Кадр из фильма "Открытое море: Монстр глубины".
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Кадр из фильма "Открытое море: Монстр глубины".
© Фото : Cornerstone Pictures (2022)
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Кадр из фильма "Открытое море: Монстр глубины".
© Фото : Cornerstone Pictures (2022)
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Кадр из фильма "Открытое море: Монстр глубины".
© Фото : Cornerstone Pictures (2022)
На втором месте — "Открытое море: Монстр глубины" с кассой 14,8 миллиона рублей. Героини ленты отправляются на остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом, но девушек начинает преследовать огромный морской монстр.
Ужастик "Кукла. Последнее проклятье" занял третью позицию рейтинга со сборами 14 миллионов рублей. Древний демон вселяется в тело маленькой девочки, которая сначала воспринимает все как игру. Она общается с ним при помощи дневника, и он помогает ей разобраться с проблемами в школе. Постепенно героиня перестает контролировать себя, и теперь смертельная опасность грозит окружающим ее людям.
© Фото : L-Mento Entertainment (2021)Кадр из фильма "Кукла. Последнее проклятье"
© Фото : L-Mento Entertainment (2021)
Кадр из фильма "Кукла. Последнее проклятье"
На четвертом месте расположилась российская картина "Одна" со сборами 13,9 миллиона рублей. 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше пяти километров над землей. Лариса очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге.
© ССБ Кино, 2022Фильм "Одна"
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Фильм "Одна"
© ССБ Кино, 2022
© Fox Studios Australia, 2022Кадр из фильма "Тор: Любовь и гром"
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Кадр из фильма "Тор: Любовь и гром"
© Fox Studios Australia, 2022
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Фильм "Одна"
© ССБ Кино, 2022
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Кадр из фильма "Тор: Любовь и гром"
© Fox Studios Australia, 2022
Замыкает пятерку лидеров — кинокомикс "Тор: Любовь и гром", собравший 13 миллионов рублей в СНГ (без России и Белоруссии). Режиссер — Тайка Вайтити. В фильме Тор обращается за помощью к Валькирии, Коргу и бывшей девушке Джейн Фостер, чтобы сразиться с Горром, намеренным уничтожить богов.