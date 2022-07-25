https://ria.ru/20220725/khusnullin-1804786093.html

Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения экологических сбоев

Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения экологических сбоев - РИА Новости, 25.07.2022

Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения экологических сбоев

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин будет курировать вопросы развития технологий для предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды, об этом на совещании... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:36

2022-07-25T14:36

2022-07-25T14:49

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин будет курировать вопросы развития технологий для предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды, об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин.Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий."Марат Шакирзянович Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора", - сообщил Мишустин.

https://ria.ru/20220725/golikova-1804785792.html

россия

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россия, владимир путин