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Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения экологических сбоев
Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения экологических сбоев - РИА Новости, 25.07.2022
Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения экологических сбоев
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин будет курировать вопросы развития технологий для предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды, об этом на совещании... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:36
2022-07-25T14:36
2022-07-25T14:49
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин будет курировать вопросы развития технологий для предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды, об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин.Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий."Марат Шакирзянович Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора", - сообщил Мишустин.
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россия, владимир путин
14:36 25.07.2022 (обновлено: 14:49 25.07.2022)
Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения экологических сбоев
Мишустин: Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения экологических сбоев