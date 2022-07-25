22:38 25.07.2022 (обновлено: 22:54 25.07.2022)
ВСУ не выпускают харьковчан на подконтрольную России территорию
Украинские военные не дают жителям Харьковщины уйти на территории, подконтрольные России
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинские военные не позволяют жителям населенных пунктов Харьковской области, подконтрольных Киеву, перейти на территории региона, которые уже контролирует Россия, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
"Это целенаправленное уничтожение, я считаю, населения. Они же не дают населению Харьковской области покинуть подконтрольные украинским вооруженным силам <…> территории. Все попытки со стороны мирного населения покинуть зону боевых действий, выдвинуться в сторону, подконтрольную нашим силам и Российской Федерации, в сторону границы Российской Федерации, всячески пресекаются вплоть до физического уничтожения. У нас есть конкретные факты, когда расстреливали из автомобиля целыми семьями с детьми. <…> Никто не разбирался: едут люди в сторону Российской Федерации, значит, они для украинской власти враги", — сказал он.
Также чиновник заявил, что, согласно данным разведки, украинские военные готовили провокацию на дамбе Печенежского водохранилища, через которую собирались эвакуироваться местные жители.
"Провокация в том, чтобы дать возможность людям покинуть территорию, подконтрольную Украине. И, скорее всего, планировалось подорвать эту дамбу вместе с людьми, показать это как бомбардировку со стороны Российской Федерации", — добавил Ганчев.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.