https://ria.ru/20220725/khakery-1804806534.html

В Италии хакеры похитили 78 гигабайт данных Налогового управления

В Италии хакеры похитили 78 гигабайт данных Налогового управления - РИА Новости, 25.07.2022

В Италии хакеры похитили 78 гигабайт данных Налогового управления

Итальянское налоговое управление (Agenzia della Entrate) потеряло 78 гигабайт в результате хакерского взлома со стороны группировки Lockbit. Злоумышленники,... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:34

2022-07-25T15:34

2022-07-25T15:34

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РИМ, 25 июл - РИА Новости. Итальянское налоговое управление (Agenzia della Entrate) потеряло 78 гигабайт в результате хакерского взлома со стороны группировки Lockbit. Злоумышленники, управляющие одноименным вирусом-вымогателем, опубликовали соответствующее заявление на своем сайте в Darkweb, сообщает газета il Messaggero.Взломщики, как отмечается, дали итальянским властям пять дней на выплату выкупа, в противном случае они угрожают опубликовать доступные им данные. Хакеры отмечают, что заполучили корпоративные документы, сканы, финансовые отчеты, договоры, обещав прикрепить скрины украденных файлов.Расследованием обстоятельств инцидента занялась почтовая полиция – подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями. Технические специалисты налогового управления проверяют возможный ущерб от атаки.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/evrovidenie-1788653117.html

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в мире, технологии, италия, хакеры, кибератаки