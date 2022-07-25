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В Италии хакеры похитили 78 гигабайт данных Налогового управления - РИА Новости, 25.07.2022
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В Италии хакеры похитили 78 гигабайт данных Налогового управления
В Италии хакеры похитили 78 гигабайт данных Налогового управления - РИА Новости, 25.07.2022
В Италии хакеры похитили 78 гигабайт данных Налогового управления
Итальянское налоговое управление (Agenzia della Entrate) потеряло 78 гигабайт в результате хакерского взлома со стороны группировки Lockbit. Злоумышленники,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:34
2022-07-25T15:34
в мире
технологии
италия
хакеры
кибератаки
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РИМ, 25 июл - РИА Новости. Итальянское налоговое управление (Agenzia della Entrate) потеряло 78 гигабайт в результате хакерского взлома со стороны группировки Lockbit. Злоумышленники, управляющие одноименным вирусом-вымогателем, опубликовали соответствующее заявление на своем сайте в Darkweb, сообщает газета il Messaggero.Взломщики, как отмечается, дали итальянским властям пять дней на выплату выкупа, в противном случае они угрожают опубликовать доступные им данные. Хакеры отмечают, что заполучили корпоративные документы, сканы, финансовые отчеты, договоры, обещав прикрепить скрины украденных файлов.Расследованием обстоятельств инцидента занялась почтовая полиция – подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями. Технические специалисты налогового управления проверяют возможный ущерб от атаки.
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в мире, технологии, италия, хакеры, кибератаки
15:34 25.07.2022
 
В Италии хакеры похитили 78 гигабайт данных Налогового управления

В Италии хакеры Lockbit похитили 78 гигабайт данных у Налогового управления

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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РИМ, 25 июл - РИА Новости. Итальянское налоговое управление (Agenzia della Entrate) потеряло 78 гигабайт в результате хакерского взлома со стороны группировки Lockbit. Злоумышленники, управляющие одноименным вирусом-вымогателем, опубликовали соответствующее заявление на своем сайте в Darkweb, сообщает газета il Messaggero.
Взломщики, как отмечается, дали итальянским властям пять дней на выплату выкупа, в противном случае они угрожают опубликовать доступные им данные. Хакеры отмечают, что заполучили корпоративные документы, сканы, финансовые отчеты, договоры, обещав прикрепить скрины украденных файлов.
Расследованием обстоятельств инцидента занялась почтовая полиция – подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями. Технические специалисты налогового управления проверяют возможный ущерб от атаки.
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