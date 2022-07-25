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Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом "кентавр" в Москве - РИА Новости, 25.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220725/kentavr-1804761854.html
Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом "кентавр" в Москве
Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом "кентавр" в Москве - РИА Новости, 25.07.2022
Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом "кентавр" в Москве
Тест-систем на определение штамма коронавируса "Кентавр" в Москве достаточно, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:03
2022-07-25T13:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тест-систем на определение штамма коронавируса "Кентавр" в Москве достаточно, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Да, я думаю, вполне достаточно", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, хватит ли в столице тест-систем на распознавание "Кентавра"."Сейчас (доля заболевших - ред.) очень еще незначительная. У нас в Москве BA.4, BA.5 в основном сейчас", - сказал Малышев, отвечая на вопрос о том, высока ли доля заболевших штаммом коронавируса "кентавр" в столице.В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
13:03 25.07.2022 (обновлено: 13:14 25.07.2022)
 
Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом "кентавр" в Москве

Инфекционист Малышев: в Москве достаточно тест-систем на "кентавр", доля заболевших мала

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тест-систем на определение штамма коронавируса "Кентавр" в Москве достаточно, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
"Да, я думаю, вполне достаточно", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, хватит ли в столице тест-систем на распознавание "Кентавра".
"Сейчас (доля заболевших - ред.) очень еще незначительная. У нас в Москве BA.4, BA.5 в основном сейчас", - сказал Малышев, отвечая на вопрос о том, высока ли доля заболевших штаммом коронавируса "кентавр" в столице.
В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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