https://ria.ru/20220725/kentavr-1804761854.html

Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом "кентавр" в Москве

Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом "кентавр" в Москве - РИА Новости, 25.07.2022

Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом "кентавр" в Москве

Тест-систем на определение штамма коронавируса "Кентавр" в Москве достаточно, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:03

2022-07-25T13:03

2022-07-25T13:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тест-систем на определение штамма коронавируса "Кентавр" в Москве достаточно, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Да, я думаю, вполне достаточно", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, хватит ли в столице тест-систем на распознавание "Кентавра"."Сейчас (доля заболевших - ред.) очень еще незначительная. У нас в Москве BA.4, BA.5 в основном сейчас", - сказал Малышев, отвечая на вопрос о том, высока ли доля заболевших штаммом коронавируса "кентавр" в столице.В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)