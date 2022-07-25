https://ria.ru/20220725/kentavr-1804761854.html
Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом "кентавр" в Москве
Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом "кентавр" в Москве - РИА Новости, 25.07.2022
Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом "кентавр" в Москве
Тест-систем на определение штамма коронавируса "Кентавр" в Москве достаточно, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:03
2022-07-25T13:03
2022-07-25T13:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754034183_0:45:3116:1798_1920x0_80_0_0_6013b2f2739b12b1c89bce3ca2f59948.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тест-систем на определение штамма коронавируса "Кентавр" в Москве достаточно, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Да, я думаю, вполне достаточно", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, хватит ли в столице тест-систем на распознавание "Кентавра"."Сейчас (доля заболевших - ред.) очень еще незначительная. У нас в Москве BA.4, BA.5 в основном сейчас", - сказал Малышев, отвечая на вопрос о том, высока ли доля заболевших штаммом коронавируса "кентавр" в столице.В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754034183_507:0:3116:1957_1920x0_80_0_0_d03a5194fb8b92f7f863e445c9f03772.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
13:03 25.07.2022 (обновлено: 13:14 25.07.2022)
Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом "кентавр" в Москве
Инфекционист Малышев: в Москве достаточно тест-систем на "кентавр", доля заболевших мала