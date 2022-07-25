https://ria.ru/20220725/kazn-1804695122.html

В ООН призвали мир отреагировать на казнь оппозиционеров в Мьянме

В ООН призвали мир отреагировать на казнь оппозиционеров в Мьянме - РИА Новости, 25.07.2022

В ООН призвали мир отреагировать на казнь оппозиционеров в Мьянме

Специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс заявил в Twitter, что казнь в Мьянме четырех оппозиционеров должна стать "поворотным моментом"... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T07:56

2022-07-25T07:56

2022-07-25T07:56

в мире

мьянма

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс заявил в Twitter, что казнь в Мьянме четырех оппозиционеров должна стать "поворотным моментом" для реакции международного сообщества на кризис в этой стране.Как сообщил в понедельник мьянманский оппозиционный новостной портал "Иравади" со ссылкой на официальное объявление военных властей страны, в Мьянме казнили четырех сторонников антиправительственного движения. Отмечалось, что смертные приговоры четырем активистам были приведены в исполнение в течение выходных.Ко Джимми - 53-летний писатель и активист, участник студенческого восстания против военных властей 1988 года, который при прежних военных правительствах провел 20 лет своей жизни в тюрьмах по обвинениям, связанным с антиправительственной деятельностью. После того, как мьянманские военные снова пришли к власти в феврале 2021 года, он был арестован за размещение в социальных сетях сообщений, призывающих к борьбе против военных властей.Пьо Зея То, которому в марте исполнилось 41 год, первый мьянманский рэпер и депутат парламента Мьянмы с 2012 по 2021 год от бывшей правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), был обвинен в терроризме и организации нелегальных вооруженных антиправительственных групп.Мьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование.Военные арестовали в первый же день после перехода власти гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.Страны Запада, в первую очередь США и Великобритания, не признают легитимности военного правительства Мьянмы и требуют скорейшего возвращения страны к гражданскому правлению. Против Мьянмы действуют западные экономические санкции.

https://ria.ru/20220714/myanma-1802427216.html

https://ria.ru/20220623/myanma-1797587678.html

https://ria.ru/20220323/myanma-1779546808.html

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мьянма, оон