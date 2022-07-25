https://ria.ru/20220725/kazn-1804695122.html
В ООН призвали мир отреагировать на казнь оппозиционеров в Мьянме
В ООН призвали мир отреагировать на казнь оппозиционеров в Мьянме - РИА Новости, 25.07.2022
В ООН призвали мир отреагировать на казнь оппозиционеров в Мьянме
Специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс заявил в Twitter, что казнь в Мьянме четырех оппозиционеров должна стать "поворотным моментом"... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T07:56
2022-07-25T07:56
2022-07-25T07:56
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс заявил в Twitter, что казнь в Мьянме четырех оппозиционеров должна стать "поворотным моментом" для реакции международного сообщества на кризис в этой стране.Как сообщил в понедельник мьянманский оппозиционный новостной портал "Иравади" со ссылкой на официальное объявление военных властей страны, в Мьянме казнили четырех сторонников антиправительственного движения. Отмечалось, что смертные приговоры четырем активистам были приведены в исполнение в течение выходных.Ко Джимми - 53-летний писатель и активист, участник студенческого восстания против военных властей 1988 года, который при прежних военных правительствах провел 20 лет своей жизни в тюрьмах по обвинениям, связанным с антиправительственной деятельностью. После того, как мьянманские военные снова пришли к власти в феврале 2021 года, он был арестован за размещение в социальных сетях сообщений, призывающих к борьбе против военных властей.Пьо Зея То, которому в марте исполнилось 41 год, первый мьянманский рэпер и депутат парламента Мьянмы с 2012 по 2021 год от бывшей правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), был обвинен в терроризме и организации нелегальных вооруженных антиправительственных групп.Мьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование.Военные арестовали в первый же день после перехода власти гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.Страны Запада, в первую очередь США и Великобритания, не признают легитимности военного правительства Мьянмы и требуют скорейшего возвращения страны к гражданскому правлению. Против Мьянмы действуют западные экономические санкции.
https://ria.ru/20220714/myanma-1802427216.html
https://ria.ru/20220623/myanma-1797587678.html
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в мире, мьянма, оон
В ООН призвали мир отреагировать на казнь оппозиционеров в Мьянме
В ООН призвали международное сообщество отреагировать на казнь оппозиционеров в Мьянме
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс заявил
в Twitter, что казнь в Мьянме четырех оппозиционеров должна стать "поворотным моментом" для реакции международного сообщества на кризис в этой стране.
Как сообщил в понедельник мьянманский оппозиционный новостной портал "Иравади" со ссылкой на официальное объявление военных властей страны, в Мьянме
казнили четырех сторонников антиправительственного движения. Отмечалось, что смертные приговоры четырем активистам были приведены в исполнение в течение выходных.
"Я опустошен известием о том, что бывший парламентарий (Пьо) Зея То и давний активист Ко Джимми были казнены сегодня вместе с двумя другими людьми. Государства-члены ООН должны почтить их память, сделав этот дурной поступок поворотным моментом в мировой реакции на этот кризис", - написал Эндрюс.
Ко Джимми - 53-летний писатель и активист, участник студенческого восстания против военных властей 1988 года, который при прежних военных правительствах провел 20 лет своей жизни в тюрьмах по обвинениям, связанным с антиправительственной деятельностью. После того, как мьянманские военные снова пришли к власти в феврале 2021 года, он был арестован за размещение в социальных сетях сообщений, призывающих к борьбе против военных властей.
Пьо Зея То, которому в марте исполнилось 41 год, первый мьянманский рэпер и депутат парламента Мьянмы с 2012 по 2021 год от бывшей правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД)
, был обвинен в терроризме и организации нелегальных вооруженных антиправительственных групп.
Мьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование.
Военные арестовали в первый же день после перехода власти гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.
Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.
Страны Запада, в первую очередь США
и Великобритания
, не признают легитимности военного правительства Мьянмы и требуют скорейшего возвращения страны к гражданскому правлению. Против Мьянмы действуют западные экономические санкции.