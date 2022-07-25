https://ria.ru/20220725/ivanovo-1804895174.html
Прокуратура Иваново проверяет данные о возгорании машины на шоу каскадеров
Прокуратура Иваново проверяет данные о возгорании машины на шоу каскадеров - РИА Новости, 25.07.2022
Прокуратура Иваново проверяет данные о возгорании машины на шоу каскадеров
Прокуратура Иваново сообщила, что проводит проверку после появления информации о возгорании автомобиля во время шоу каскадеров. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:26
2022-07-25T20:26
2022-07-25T20:36
происшествия
иваново
октябрьский район
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РЯЗАНЬ, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура Иваново сообщила, что проводит проверку после появления информации о возгорании автомобиля во время шоу каскадеров.Ранее местные СМИ сообщили, что на шоу каскадеров в Иваново водитель багги не смог выполнить прыжок с трамплина, в результате машина перевернулась и загорелась, при этом в салоне с водителем якобы находился ребенок."Прокуратура Октябрьского района города Иваново по поручению прокуратуры области начала проверку в связи с размещенной в сети интернет информацией о возгорании автомобиля во время шоу каскадеров, проходившего 24 июля на стадионе "Спартак" в Иванове", - говорится в сообщении.Уточняется, что указанная в сообщениях информация о том, что в загоревшейся машине был ребенок, уточняется. "Установлено, что за помощью к работникам скорой помощи обратился только 40-летний мужчина-каскадер, получивший ожоги", - отмечает прокуратура.Ведомство намерено дать оценку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при организации мероприятия.О проверке сообщило и региональное следственное управление СК, намеренное установить все обстоятельства и причины произошедшего. При этом, как отмечается на сайте ведомства, "следствием установлено, что во время шоу каскадеров, при исполнении прыжка, травмы получили двое человек, включая малолетнего".
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РИА Новости
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происшествия, иваново, октябрьский район
20:26 25.07.2022 (обновлено: 20:36 25.07.2022)
Прокуратура Иваново проверяет данные о возгорании машины на шоу каскадеров
Прокуратура Иваново проводит проверку о возгорании автомобиля на шоу каскадеров
РЯЗАНЬ, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура Иваново сообщила, что проводит проверку после появления информации о возгорании автомобиля во время шоу каскадеров.
Ранее местные СМИ сообщили, что на шоу каскадеров в Иваново
водитель багги не смог выполнить прыжок с трамплина, в результате машина перевернулась и загорелась, при этом в салоне с водителем якобы находился ребенок.
"Прокуратура Октябрьского района
города Иваново по поручению прокуратуры области начала проверку в связи с размещенной в сети интернет информацией о возгорании автомобиля во время шоу каскадеров, проходившего 24 июля на стадионе "Спартак" в Иванове", - говорится в сообщении.
Уточняется, что указанная в сообщениях информация о том, что в загоревшейся машине был ребенок, уточняется. "Установлено, что за помощью к работникам скорой помощи обратился только 40-летний мужчина-каскадер, получивший ожоги", - отмечает прокуратура.
Ведомство намерено дать оценку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при организации мероприятия.
О проверке сообщило и региональное следственное управление СК, намеренное установить все обстоятельства и причины произошедшего. При этом, как отмечается на сайте ведомства, "следствием установлено, что во время шоу каскадеров, при исполнении прыжка, травмы получили двое человек, включая малолетнего".