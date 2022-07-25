https://ria.ru/20220725/investitsii-1804691949.html

Россия не получила инвестиций КНР по линии "Один пояс, один путь"

Россия не получила инвестиций КНР по линии "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 25.07.2022

Россия не получила инвестиций КНР по линии "Один пояс, один путь"

Россия в первом полугодии 2022 года не получала финансирования и инвестиций Китая по линии инициативы "Один пояс, один путь", говорится в докладе аналитического РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T06:13

2022-07-25T06:13

2022-07-25T06:13

экономика

китай

россия

саудовская аравия

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ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Россия в первом полугодии 2022 года не получала финансирования и инвестиций Китая по линии инициативы "Один пояс, один путь", говорится в докладе аналитического центра Green Finance & Development Center (GFDC) при университете Фудань в Шанхае.В документе отмечается, что во многих странах, включая Россию и Египет, инвестиции и финансирование по линии проектов инициативы "Один пояс, один путь" сократились на 100% по сравнению с первым полугодием 2021 года.Авторы доклада также подсчитали, что финансирование и инвестиции в рамках проектов "Один пояс, один путь" в первой половине 2022 года оставались на низком уровне и составили 28,4 миллиарда долларов, в первом полугодии 2021 года эта цифра составляла 29,6 миллиарда долларов.При этом с 2013 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин заявил о запуске инициативы, объем ее финансового участия в различных проектах в странах-участницах достиг 932 миллиарда долларов.В первом полугодии 2022 года финансирование и инвестиции Китая были распределены между 42 странами инициативы, при этом 15 стран получили инвестиции, а в 35 государствах Китай участвовал в инфраструктурном строительстве. Первое место по объему строительства в первом полугодии заняли Филиппины, Китай вложил около 3,3 миллиарда долларов, следом идут Сербия и Ирак - 1,9 миллиарда долларов и 1,5 миллиарда долларов соответственно.Саудовская Аравия в январе-июне стала крупнейшим получателем китайских инвестиций на сумму около 5,5 миллиарда долларов, за ней следуют Демократическая Республика Конго и Индонезия.Вместе с тем сообщается, что в первом полугодии 2022 года ни один угольный проект не получил финансирования и инвестиций Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь". На нефтяные и газовые проекты в странах-участницах инициативы пришлось около 80% зарубежных инвестиций Китая в энергетику и 66% китайских строительных контрактов, при этом финансирование в проекты зеленой энергетики сократилось на 22% и составило около 3 миллиардов долларов.Наиболее значительный рост инвестиций и финансирования по проектам "Один пояс, один путь" в 300% был зарегистрирован в технологическом секторе."Один пояс, один путь" — это международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.Си Цзиньпин в прошлом году заявил, что проекты инициативы "Один пояс, один путь" к 2030 году помогут выбраться из крайней нищеты 7,6 миллиона человек во всем мире.

https://ria.ru/20220627/kitay-1798380092.html

https://ria.ru/20210623/lavrov-1738277007.html

https://ria.ru/20220206/argentina-1771324190.html

китай

россия

саудовская аравия

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экономика, китай, россия, саудовская аравия