https://ria.ru/20220725/ikra-1804836422.html

Росрыболовство допустило рост цены на красную икру

Росрыболовство допустило рост цены на красную икру - РИА Новости, 25.07.2022

Росрыболовство допустило рост цены на красную икру

Маркировка икорной продукции, эксперимент по которой ожидается до конца 2022 года, может привести к ее незначительному подорожанию, но при этом будет... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:05

2022-07-25T17:05

2022-07-25T19:23

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

экономика

россия

камчатский край

красная икра

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Маркировка икорной продукции, эксперимент по которой ожидается до конца 2022 года, может привести к ее незначительному подорожанию, но при этом будет гарантировано качество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.Эксперимент по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых пород рыб в Камчатском крае может быть проведен до конца 2022 года, сообщили ранее в пресс-службе правительства региона. Цель эксперимента – гарантировать потребителю качество продукции."Федеральное агентство по рыболовству поддерживает решение о начале эксперимента по маркировке икорной продукции в России в 2022 году", - сообщили в пресс-службе. "Действительно, цены на икру могут подняться, но незначительно. При этом потребитель будет полностью уверен в качестве приобретаемой продукции", - добавили там.В ведомстве подчеркнули, что сегодня теневой рынок красной икры превышает 4 миллиарда рублей; кроме того, браконьеры, занимающиеся нелегальным производством икры, значительно подрывают ценный воспроизводственный ресурс, а их продукция может насести вред здоровью потребителей.Эксперимент по маркировке икорной продукции направлен на борьбу с контрафактной продукцией и браконьерами в России. "Прослеживаемость продукции — один из лучших способов борьбы с браконьерством", - уверены в ведомстве. Проведение эксперимента позволит не только очистить рынок от опасной продукции, но и значительно повысит конкурентоспособность легальных производителей, добавили в пресс-службе.Согласно последним данным Росрыболовства, объем добычи тихоокеанских лососей в РФ в 2,3 раза выше уровня аналогичного четного года: к 18 июля их вылов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне достиг 63 тысячи тонн (традиционно сравнивают результаты путины по четным и нечетным годам в связи с жизненным циклом горбуши — на этот вид приходится основная доля вылова лососей).

https://ria.ru/20220714/ikra-1802416612.html

https://ria.ru/20220531/belki-1792137953.html

россия

камчатский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика, россия, камчатский край, красная икра