https://ria.ru/20220725/ikra-1804836422.html
Росрыболовство допустило рост цены на красную икру
Росрыболовство допустило рост цены на красную икру - РИА Новости, 25.07.2022
Росрыболовство допустило рост цены на красную икру
Маркировка икорной продукции, эксперимент по которой ожидается до конца 2022 года, может привести к ее незначительному подорожанию, но при этом будет... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:05
2022-07-25T17:05
2022-07-25T19:23
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
экономика
россия
камчатский край
красная икра
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Маркировка икорной продукции, эксперимент по которой ожидается до конца 2022 года, может привести к ее незначительному подорожанию, но при этом будет гарантировано качество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.Эксперимент по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых пород рыб в Камчатском крае может быть проведен до конца 2022 года, сообщили ранее в пресс-службе правительства региона. Цель эксперимента – гарантировать потребителю качество продукции."Федеральное агентство по рыболовству поддерживает решение о начале эксперимента по маркировке икорной продукции в России в 2022 году", - сообщили в пресс-службе. "Действительно, цены на икру могут подняться, но незначительно. При этом потребитель будет полностью уверен в качестве приобретаемой продукции", - добавили там.В ведомстве подчеркнули, что сегодня теневой рынок красной икры превышает 4 миллиарда рублей; кроме того, браконьеры, занимающиеся нелегальным производством икры, значительно подрывают ценный воспроизводственный ресурс, а их продукция может насести вред здоровью потребителей.Эксперимент по маркировке икорной продукции направлен на борьбу с контрафактной продукцией и браконьерами в России. "Прослеживаемость продукции — один из лучших способов борьбы с браконьерством", - уверены в ведомстве. Проведение эксперимента позволит не только очистить рынок от опасной продукции, но и значительно повысит конкурентоспособность легальных производителей, добавили в пресс-службе.Согласно последним данным Росрыболовства, объем добычи тихоокеанских лососей в РФ в 2,3 раза выше уровня аналогичного четного года: к 18 июля их вылов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне достиг 63 тысячи тонн (традиционно сравнивают результаты путины по четным и нечетным годам в связи с жизненным циклом горбуши — на этот вид приходится основная доля вылова лососей).
https://ria.ru/20220714/ikra-1802416612.html
https://ria.ru/20220531/belki-1792137953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика, россия, камчатский край, красная икра
17:05 25.07.2022 (обновлено: 19:23 25.07.2022)
Росрыболовство допустило рост цены на красную икру
Росрыболовство допустило незначительный рост цены на красную икру из-за маркировки
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Маркировка икорной продукции, эксперимент по которой ожидается до конца 2022 года, может привести к ее незначительному подорожанию, но при этом будет гарантировано качество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.
Эксперимент по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых пород рыб в Камчатском крае
может быть проведен до конца 2022 года, сообщили ранее в пресс-службе правительства региона. Цель эксперимента – гарантировать потребителю качество продукции.
"Федеральное агентство по рыболовству поддерживает решение о начале эксперимента по маркировке икорной продукции в России
в 2022 году", - сообщили в пресс-службе. "Действительно, цены на икру могут подняться, но незначительно. При этом потребитель будет полностью уверен в качестве приобретаемой продукции", - добавили там.
В ведомстве подчеркнули, что сегодня теневой рынок красной икры превышает 4 миллиарда рублей; кроме того, браконьеры, занимающиеся нелегальным производством икры, значительно подрывают ценный воспроизводственный ресурс, а их продукция может насести вред здоровью потребителей.
Эксперимент по маркировке икорной продукции направлен на борьбу с контрафактной продукцией и браконьерами в России. "Прослеживаемость продукции — один из лучших способов борьбы с браконьерством", - уверены в ведомстве. Проведение эксперимента позволит не только очистить рынок от опасной продукции, но и значительно повысит конкурентоспособность легальных производителей, добавили в пресс-службе.
Согласно последним данным Росрыболовства
, объем добычи тихоокеанских лососей в РФ в 2,3 раза выше уровня аналогичного четного года: к 18 июля их вылов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне достиг 63 тысячи тонн (традиционно сравнивают результаты путины по четным и нечетным годам в связи с жизненным циклом горбуши — на этот вид приходится основная доля вылова лососей).