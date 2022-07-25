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Число российских ИИ-решений вырастет вдвое к 2024 году, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.07.2022
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Число российских ИИ-решений вырастет вдвое к 2024 году, заявил Чернышенко
Число российских ИИ-решений вырастет вдвое к 2024 году, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.07.2022
Число российских ИИ-решений вырастет вдвое к 2024 году, заявил Чернышенко
Количество внедренных отечественных решений в области искусственного интеллекта (ИИ) в реальный сектор к 2024 году вырастет в два раза, а ежегодный прирост... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:54
2022-07-25T17:54
дмитрий чернышенко
экономика
россия
технологии
искусственный интеллект
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Количество внедренных отечественных решений в области искусственного интеллекта (ИИ) в реальный сектор к 2024 году вырастет в два раза, а ежегодный прирост специалистов в данной сфере составит около 10 тысяч человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство высокотехнологичных направлений. Чернышенко будет курировать вопросы разработок в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений, также в его ведении будет компьютерное моделирование наноустройств и наноматериалов."Мы ожидаем, что к 2024 году количество внедренных отечественных ИИ-решений в реальный сектор вырастет вдвое, а ежегодный прирост специалистов в области искусственного интеллекта составит около 10 тысяч человек. Такие результаты позволят ускорить развитие и других приоритетных технологических направлений, что существенно укрепит позиции страны на международной арене", - сказал Чернышенко, слова которого проводит его пресс-служба.По его словам, эффект от широкомасштабного внедрения ИИ-продуктов составит 1% от ВВП ежегодно."Еще одним важным направлением нашей работы является создание и внедрение в производство наноматериалов. Это позволит полностью уйти от использования иностранных технологий в электронике, энергетике, авиастроении и других ключевых отраслях экономики и обеспечить технологический суверенитет", - добавил Чернышенко.
https://ria.ru/20220714/nalogi-1802547035.html
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дмитрий чернышенко, экономика, россия, технологии, искусственный интеллект
17:54 25.07.2022
 
Число российских ИИ-решений вырастет вдвое к 2024 году, заявил Чернышенко

Чернышенко: число российских ИИ-решений в реальном секторе вырастет вдвое к 2024 году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Количество внедренных отечественных решений в области искусственного интеллекта (ИИ) в реальный сектор к 2024 году вырастет в два раза, а ежегодный прирост специалистов в данной сфере составит около 10 тысяч человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство высокотехнологичных направлений. Чернышенко будет курировать вопросы разработок в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений, также в его ведении будет компьютерное моделирование наноустройств и наноматериалов.
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"Мы ожидаем, что к 2024 году количество внедренных отечественных ИИ-решений в реальный сектор вырастет вдвое, а ежегодный прирост специалистов в области искусственного интеллекта составит около 10 тысяч человек. Такие результаты позволят ускорить развитие и других приоритетных технологических направлений, что существенно укрепит позиции страны на международной арене", - сказал Чернышенко, слова которого проводит его пресс-служба.
По его словам, эффект от широкомасштабного внедрения ИИ-продуктов составит 1% от ВВП ежегодно.
"Еще одним важным направлением нашей работы является создание и внедрение в производство наноматериалов. Это позволит полностью уйти от использования иностранных технологий в электронике, энергетике, авиастроении и других ключевых отраслях экономики и обеспечить технологический суверенитет", - добавил Чернышенко.
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Дмитрий ЧернышенкоЭкономикаРоссияТехнологииИскусственный интеллект
 
 
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