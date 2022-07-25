https://ria.ru/20220725/ii-1804849657.html

Число российских ИИ-решений вырастет вдвое к 2024 году, заявил Чернышенко

Число российских ИИ-решений вырастет вдвое к 2024 году, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.07.2022

Число российских ИИ-решений вырастет вдвое к 2024 году, заявил Чернышенко

Количество внедренных отечественных решений в области искусственного интеллекта (ИИ) в реальный сектор к 2024 году вырастет в два раза, а ежегодный прирост... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:54

2022-07-25T17:54

2022-07-25T17:54

дмитрий чернышенко

экономика

россия

технологии

искусственный интеллект

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Количество внедренных отечественных решений в области искусственного интеллекта (ИИ) в реальный сектор к 2024 году вырастет в два раза, а ежегодный прирост специалистов в данной сфере составит около 10 тысяч человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство высокотехнологичных направлений. Чернышенко будет курировать вопросы разработок в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений, также в его ведении будет компьютерное моделирование наноустройств и наноматериалов."Мы ожидаем, что к 2024 году количество внедренных отечественных ИИ-решений в реальный сектор вырастет вдвое, а ежегодный прирост специалистов в области искусственного интеллекта составит около 10 тысяч человек. Такие результаты позволят ускорить развитие и других приоритетных технологических направлений, что существенно укрепит позиции страны на международной арене", - сказал Чернышенко, слова которого проводит его пресс-служба.По его словам, эффект от широкомасштабного внедрения ИИ-продуктов составит 1% от ВВП ежегодно."Еще одним важным направлением нашей работы является создание и внедрение в производство наноматериалов. Это позволит полностью уйти от использования иностранных технологий в электронике, энергетике, авиастроении и других ключевых отраслях экономики и обеспечить технологический суверенитет", - добавил Чернышенко.

https://ria.ru/20220714/nalogi-1802547035.html

https://sn.ria.ru/20220705/programmirovanie-1800299954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, экономика, россия, технологии, искусственный интеллект