https://ria.ru/20220725/iena-1804772942.html
Мосбиржа приостановит торги японской иеной
Мосбиржа приостановит торги японской иеной - РИА Новости, 25.07.2022
Мосбиржа приостановит торги японской иеной
Московская биржа приостанавливает торги японской иеной с 8 августа из-за рисков и затруднений при проведении расчетов, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:39
2022-07-25T13:39
2022-07-25T14:16
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валюта
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Московская биржа приостанавливает торги японской иеной с 8 августа из-за рисков и затруднений при проведении расчетов, следует из сообщения торговой площадки.Отмечается, что меры затронут инструменты своп и спот по валютным парам "японская иена - российский рубль" и "доллар США - японская иена", причем как в биржевом, так и внебиржевом режимах. Кроме того, японскую валюту нельзя будет использовать для обеспечения сделок на рынках Московской биржи.При этом исполнение обязательств по уже совершенным и будущим (до 5 августа) операциям будет проходит в обычном режиме.Также "Московская биржа" заверила, что будет делать все необходимое для дальнейшего возобновления торгов иеной.
https://ria.ru/20220725/rezervy-1804734077.html
https://ria.ru/20220720/zabluzhdenie-1803602571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, япония, в мире, россия, московская биржа, валюта
13:39 25.07.2022 (обновлено: 14:16 25.07.2022)
Мосбиржа приостановит торги японской иеной
Мосбиржа 8 августа приостановит торги японской иеной из-за рисков при проведении расчетов