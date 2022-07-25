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Мосбиржа приостановит торги японской иеной - РИА Новости, 25.07.2022
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Мосбиржа приостановит торги японской иеной
Мосбиржа приостановит торги японской иеной - РИА Новости, 25.07.2022
Мосбиржа приостановит торги японской иеной
Московская биржа приостанавливает торги японской иеной с 8 августа из-за рисков и затруднений при проведении расчетов, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:39
2022-07-25T14:16
экономика
япония
в мире
россия
московская биржа
валюта
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Московская биржа приостанавливает торги японской иеной с 8 августа из-за рисков и затруднений при проведении расчетов, следует из сообщения торговой площадки.Отмечается, что меры затронут инструменты своп и спот по валютным парам "японская иена - российский рубль" и "доллар США - японская иена", причем как в биржевом, так и внебиржевом режимах. Кроме того, японскую валюту нельзя будет использовать для обеспечения сделок на рынках Московской биржи.При этом исполнение обязательств по уже совершенным и будущим (до 5 августа) операциям будет проходит в обычном режиме.Также "Московская биржа" заверила, что будет делать все необходимое для дальнейшего возобновления торгов иеной.
https://ria.ru/20220725/rezervy-1804734077.html
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экономика, япония, в мире, россия, московская биржа, валюта
13:39 25.07.2022 (обновлено: 14:16 25.07.2022)
 
Мосбиржа приостановит торги японской иеной

Мосбиржа 8 августа приостановит торги японской иеной из-за рисков при проведении расчетов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Московская биржа приостанавливает торги японской иеной с 8 августа из-за рисков и затруднений при проведении расчетов, следует из сообщения торговой площадки.
Отмечается, что меры затронут инструменты своп и спот по валютным парам "японская иена - российский рубль" и "доллар США - японская иена", причем как в биржевом, так и внебиржевом режимах. Кроме того, японскую валюту нельзя будет использовать для обеспечения сделок на рынках Московской биржи.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
11:31
ЦБ повысит нормативы обязательных резервов с августа
При этом исполнение обязательств по уже совершенным и будущим (до 5 августа) операциям будет проходит в обычном режиме.
Также "Московская биржа" заверила, что будет делать все необходимое для дальнейшего возобновления торгов иеной.
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