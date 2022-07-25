https://ria.ru/20220725/iena-1804772942.html

Мосбиржа приостановит торги японской иеной

Мосбиржа приостановит торги японской иеной - РИА Новости, 25.07.2022

Мосбиржа приостановит торги японской иеной

Московская биржа приостанавливает торги японской иеной с 8 августа из-за рисков и затруднений при проведении расчетов, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:39

2022-07-25T13:39

2022-07-25T14:16

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Московская биржа приостанавливает торги японской иеной с 8 августа из-за рисков и затруднений при проведении расчетов, следует из сообщения торговой площадки.Отмечается, что меры затронут инструменты своп и спот по валютным парам "японская иена - российский рубль" и "доллар США - японская иена", причем как в биржевом, так и внебиржевом режимах. Кроме того, японскую валюту нельзя будет использовать для обеспечения сделок на рынках Московской биржи.При этом исполнение обязательств по уже совершенным и будущим (до 5 августа) операциям будет проходит в обычном режиме.Также "Московская биржа" заверила, что будет делать все необходимое для дальнейшего возобновления торгов иеной.

https://ria.ru/20220725/rezervy-1804734077.html

https://ria.ru/20220720/zabluzhdenie-1803602571.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, япония, в мире, россия, московская биржа, валюта