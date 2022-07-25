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В Хмельницкой области ВМФ России уничтожили базу с боеприпасами к HIMARS

В Хмельницкой области ВМФ России уничтожили базу с боеприпасами к HIMARS - РИА Новости, 25.07.2022

В Хмельницкой области ВМФ России уничтожили базу с боеприпасами к HIMARS

ВМФ России уничтожил крылатыми ракетами в Хмельницкой области базу с боеприпасами США к реактивным системам залпового огня HIMARS и гаубицам М777, сообщили... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:19

2022-07-25T12:19

2022-07-25T13:18

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. ВМФ России уничтожил крылатыми ракетами в Хмельницкой области базу с боеприпасами США к реактивным системам залпового огня HIMARS и гаубицам М777, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ."Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны РФ об уничтожении перевалочной базы с поставленными из США боеприпасами Высокоточным оружием большой дальности уничтожена перевалочная база с поставленными из США боеприпасами к реактивным системам залпового огня "HIMARS" и гаубицами М777 2022-07-25T12:19 true PT2M55S

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россия, безопасность, сша