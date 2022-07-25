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Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/himars-1804692138.html
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска минувшей ночью обстреляли город Алчевск из американских РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T06:26
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специальная военная операция на украине
рсзо himars
в мире
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украина
алчевск
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ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью обстреляли город Алчевск из американских РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.С конца июня 2022 года ВСУ используют эти РСЗО против Вооруженных сил России.Как заявлял председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рсзо himars, в мире, лнр, украина, алчевск
06:26 25.07.2022 (обновлено: 11:15 25.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Алчевску пять ракет из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью обстреляли город Алчевск из американских РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 3:00 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (пять ракет)", — говорится в заявлении.

С конца июня 2022 года ВСУ используют эти РСЗО против Вооруженных сил России.
Как заявлял председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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