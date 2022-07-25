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Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска минувшей ночью обстреляли город Алчевск из американских РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T06:26

2022-07-25T06:26

2022-07-25T11:15

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью обстреляли город Алчевск из американских РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.С конца июня 2022 года ВСУ используют эти РСЗО против Вооруженных сил России.Как заявлял председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

алчевск

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рсзо himars, в мире, лнр, украина, алчевск