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На островах Фарн у берегов Великобритании началась вспышка птичьего гриппа - РИА Новости, 25.07.2022
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На островах Фарн у берегов Великобритании началась вспышка птичьего гриппа
На островах Фарн у берегов Великобритании началась вспышка птичьего гриппа - РИА Новости, 25.07.2022
На островах Фарн у берегов Великобритании началась вспышка птичьего гриппа
Вспышка птичьего гриппа на островах Фарн у берегов Великобритании может повлечь за собой беспрецедентную трагедию для дикой природы, сообщила в понедельник... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:56
2022-07-25T11:57
здоровье - общество
великобритания
северное море
птичий грипп h5n8
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МОСКВА, 25 июл – РИА новости. Вспышка птичьего гриппа на островах Фарн у берегов Великобритании может повлечь за собой беспрецедентную трагедию для дикой природы, сообщила в понедельник газета Guardian.Острова Фарн располагаются в Северном море в нескольких километрах от северо-восточного побережья Великобритании. Архипелаг является домом для крупных колоний птиц. На островах обитают 200 тысяч птиц различных видов."Эта болезнь перечеркивает десятки лет упорного труда, направленного на восстановление природы… Масштаб этой катастрофы требует национального плана оперативного реагирования на вирус у диких птиц", - приводит газета слова главы департамента Национального фонда по сохранению природы и восстановлению экологии Бена Маккарти.Сотрудники в специальных защитных костюмах собрали уже более трёх тысяч мертвых птиц, которых потом сожгут, чтобы избежать распространения инфекции, говорится в статье.Однако существуют опасения, что еще несколько тысяч птиц были заражены и упали с обрывов в Северное море, пишет издание.Ежегодно архипелаг посещают 45 тысяч человек, однако в этом месяце острова закрыты для посетителей, отмечает газета.Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А, который распространен во всем мире. Многие виды диких птиц переносят заражение вирусом без очевидных признаков вреда для их здоровья, но у некоторых, включая домашних, развивается болезнь, которая может передаваться человеку.
https://ria.ru/20220531/rosselkhoznadzor-1792187551.html
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великобритания
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здоровье - общество, великобритания, северное море, птичий грипп h5n8
11:56 25.07.2022 (обновлено: 11:57 25.07.2022)
 
На островах Фарн у берегов Великобритании началась вспышка птичьего гриппа

Guardian: вспышка птичьего гриппа у берегов Британии может обернуться катастрофой

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЦех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике
Цех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Цех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА новости. Вспышка птичьего гриппа на островах Фарн у берегов Великобритании может повлечь за собой беспрецедентную трагедию для дикой природы, сообщила в понедельник газета Guardian.
Острова Фарн располагаются в Северном море в нескольких километрах от северо-восточного побережья Великобритании. Архипелаг является домом для крупных колоний птиц. На островах обитают 200 тысяч птиц различных видов.
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"Эта болезнь перечеркивает десятки лет упорного труда, направленного на восстановление природы… Масштаб этой катастрофы требует национального плана оперативного реагирования на вирус у диких птиц", - приводит газета слова главы департамента Национального фонда по сохранению природы и восстановлению экологии Бена Маккарти.
Сотрудники в специальных защитных костюмах собрали уже более трёх тысяч мертвых птиц, которых потом сожгут, чтобы избежать распространения инфекции, говорится в статье.
Однако существуют опасения, что еще несколько тысяч птиц были заражены и упали с обрывов в Северное море, пишет издание.
Ежегодно архипелаг посещают 45 тысяч человек, однако в этом месяце острова закрыты для посетителей, отмечает газета.
Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А, который распространен во всем мире. Многие виды диких птиц переносят заражение вирусом без очевидных признаков вреда для их здоровья, но у некоторых, включая домашних, развивается болезнь, которая может передаваться человеку.
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