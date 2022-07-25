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Индия увеличит военное присутствие на границе с Китаем - РИА Новости, 25.07.2022
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Индия увеличит военное присутствие на границе с Китаем
Индия увеличит военное присутствие на границе с Китаем - РИА Новости, 25.07.2022
Индия увеличит военное присутствие на границе с Китаем
Индия увеличивает военное присутствие на своей территории вблизи спорных участков границы с Китаем в восточной части региона Ладакх, перебрасывая туда... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:17
2022-07-25T18:17
индия
китай
с-400 «триумф»
россия
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БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Индия увеличивает военное присутствие на своей территории вблизи спорных участков границы с Китаем в восточной части региона Ладакх, перебрасывая туда дополнительные авиационные подразделения и готовясь развернуть там новую батарею зенитных ракет С-400, которую получит в ближайшее время по контракту с РФ, сообщает в понедельник интернет-версия индийской газеты The Economic Times.Военно-воздушные силы Индии перебросили в восточный Ладакх и развернули на приграничных аэродромах боевую авиацию, в том числе новейшие многоцелевые истребители "Рафаль", приобретенные недавно у Франции, сообщает издание. Также в ближайшие месяцы индийские военные планируют развернуть в регионе, по мере поставки, вторую батарею зенитно-ракетных комплексов С-400 "Тайфун", которые поставляются РФ по контракту 2018 года, говорится в сообщении.Первая батарея "Тайфунов", уже полученная Индией, развернута в северо-восточной части страны с расчетом на отражение воздушных атак как со стороны Китая, так и Пакистана.В регионе Ладакх, в котором в 2020 году произошли боестолкновения китайских и индийских войск, самолеты-истребители военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая продолжают регулярно совершать вылеты в непосредственной близости от линии фактического контроля, несмотря на то, что на недавних 16-х переговорах сторон на уровне командующих приграничных военных округов вопрос о прекращении таких полетов обсуждался, сообщает издание, поясняя, что размещение средств индийской авиации и ПВО в Ладакхе вызвано именно этими фактами.Ранее сообщалось, что 18 июля на переговорах, которые продлились с утра до позднего вечера, индийская сторона в очередной раз предложила Китаю удалить своих военнослужащих и демонтировать их палаточные городки на двух спорных участках границы, где они остаются со времени боестолкновений 2020 года, прекратить полеты китайской военной авиации вблизи спорных участков, а также оговорить возвращение индийской стороне права патрулирования границы на спорных участках. Однако на переговорах стороны не смогли достичь нового значительного продвижения в вопросах урегулирования отношений и разведения войск, только подтвердив некоторые договоренности, достигнутые на переговорах в прошлом году.В силу отсутствия продвижения в вопросах урегулирования ситуации на границе и в связи с сохранением присутствия на китайской стороне границы развернутых соединений вооруженных сил Китая, Индия также увеличила присутствие своих войск и боевой техники со своей стороны, заявил журналистам 18 июля один из участников переговоров.Ладакх представляет собой союзную территорию (отдельный регион) Индии, отделенную в 2019 году от ранее существовавшего штата Джамму и Кашмир, граничащую с Западным Китаем, в том числе Тибетом, и с Непалом, и расположенную между горными системами Куньлунь и Гималаи. Регион представляет собой высокогорную местность с несколькими горными перевалами. Ладакх является одним из наименее населенных регионов Индии.
https://ria.ru/20220721/indiya-1804147906.html
https://ria.ru/20220720/sukhogruz-1803730748.html
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индия, китай, с-400 «триумф», россия
18:17 25.07.2022
 
Индия увеличит военное присутствие на границе с Китаем

Economic Times: Индия увеличивает военное присутствие в районе пограничных споров с Китаем

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИндийские военнослужащие
Индийские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Индийские военнослужащие. Архивное фото
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БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Индия увеличивает военное присутствие на своей территории вблизи спорных участков границы с Китаем в восточной части региона Ладакх, перебрасывая туда дополнительные авиационные подразделения и готовясь развернуть там новую батарею зенитных ракет С-400, которую получит в ближайшее время по контракту с РФ, сообщает в понедельник интернет-версия индийской газеты The Economic Times.
Военно-воздушные силы Индии перебросили в восточный Ладакх и развернули на приграничных аэродромах боевую авиацию, в том числе новейшие многоцелевые истребители "Рафаль", приобретенные недавно у Франции, сообщает издание. Также в ближайшие месяцы индийские военные планируют развернуть в регионе, по мере поставки, вторую батарею зенитно-ракетных комплексов С-400 "Тайфун", которые поставляются РФ по контракту 2018 года, говорится в сообщении.
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Первая батарея "Тайфунов", уже полученная Индией, развернута в северо-восточной части страны с расчетом на отражение воздушных атак как со стороны Китая, так и Пакистана.
В регионе Ладакх, в котором в 2020 году произошли боестолкновения китайских и индийских войск, самолеты-истребители военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая продолжают регулярно совершать вылеты в непосредственной близости от линии фактического контроля, несмотря на то, что на недавних 16-х переговорах сторон на уровне командующих приграничных военных округов вопрос о прекращении таких полетов обсуждался, сообщает издание, поясняя, что размещение средств индийской авиации и ПВО в Ладакхе вызвано именно этими фактами.
Ранее сообщалось, что 18 июля на переговорах, которые продлились с утра до позднего вечера, индийская сторона в очередной раз предложила Китаю удалить своих военнослужащих и демонтировать их палаточные городки на двух спорных участках границы, где они остаются со времени боестолкновений 2020 года, прекратить полеты китайской военной авиации вблизи спорных участков, а также оговорить возвращение индийской стороне права патрулирования границы на спорных участках. Однако на переговорах стороны не смогли достичь нового значительного продвижения в вопросах урегулирования отношений и разведения войск, только подтвердив некоторые договоренности, достигнутые на переговорах в прошлом году.
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В силу отсутствия продвижения в вопросах урегулирования ситуации на границе и в связи с сохранением присутствия на китайской стороне границы развернутых соединений вооруженных сил Китая, Индия также увеличила присутствие своих войск и боевой техники со своей стороны, заявил журналистам 18 июля один из участников переговоров.
Ладакх представляет собой союзную территорию (отдельный регион) Индии, отделенную в 2019 году от ранее существовавшего штата Джамму и Кашмир, граничащую с Западным Китаем, в том числе Тибетом, и с Непалом, и расположенную между горными системами Куньлунь и Гималаи. Регион представляет собой высокогорную местность с несколькими горными перевалами. Ладакх является одним из наименее населенных регионов Индии.
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