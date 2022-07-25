https://ria.ru/20220725/gozman-1804869174.html

Следователь пообещал убрать политика Гозмана* из федерального розыска

Следователь пообещал убрать политика Гозмана* из федерального розыска - РИА Новости, 25.07.2022

Следователь пообещал убрать политика Гозмана* из федерального розыска

Следователь пообещал убрать политика Леонида Гозмана* из списка федерального розыска, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:54

2022-07-25T18:54

2022-07-25T18:54

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

леонид гозман

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователь пообещал убрать политика Леонида Гозмана* из списка федерального розыска, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.Ранее МВД России, как следует из базы данных ведомства, объявило в розыск Гозмана* "по статье УК". О какой статье шла речь, не уточнялось.Бирюков отметил, что приезжал с подзащитным на допрос в СК, но следователь был занят, и допрос перенесли, в итоге политика задержали в метро из-за объявления в розыск и доставили в СК. После этого, как отметил адвокат, Гозмана* отпустили и пообещали исключить из списка."Следователь пообещал, что его снимут с федерального розыска - его место пребывания известно, он не скрывается, неоднократно являлся на допросы. Оснований для розыска нет", - сказал адвокат.У Гозмана* статус подозреваемого по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства), меры пресечения нет. По версии защиты, он пропустил срок подачи уведомления.В мае Минюст РФ внес Гозмана* в реестр СМИ-иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220719/shulman-1803476395.html

https://ria.ru/20220715/rozysk-1802665598.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), леонид гозман