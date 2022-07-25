https://ria.ru/20220725/gozman-1804778570.html
МВД объявило Гозмана* в розыск
МВД объявило Гозмана* в розыск - РИА Новости, 25.07.2022
МВД объявило Гозмана* в розыск
МВД России объявило в розыск политика Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом), следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:05
2022-07-25T14:05
2022-07-25T14:23
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
леонид гозман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804778806_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_71d4702cced53a3dd23faf25bc5cc3bd.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск политика Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом), следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.В мае Минюст РФ внес Гозмана* в реестр СМИ-иноагентов.* СМИ-иноагент
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767073390.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804778806_566:0:3054:1866_1920x0_80_0_0_5fc466ac0250b20965a2c2eefe98499e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), леонид гозман
14:05 25.07.2022 (обновлено: 14:23 25.07.2022)
МВД объявило Гозмана* в розыск
МВД объявило политика Леонида Гозмана в розыск по статье Уголовного кодекса