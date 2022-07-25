https://ria.ru/20220725/gozman-1804778570.html

МВД объявило Гозмана* в розыск

МВД объявило Гозмана* в розыск - РИА Новости, 25.07.2022

МВД объявило Гозмана* в розыск

МВД России объявило в розыск политика Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом), следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:05

2022-07-25T14:05

2022-07-25T14:23

россия

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

леонид гозман

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск политика Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом), следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.В мае Минюст РФ внес Гозмана* в реестр СМИ-иноагентов.* СМИ-иноагент

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767073390.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), леонид гозман