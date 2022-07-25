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МВД объявило Гозмана* в розыск - РИА Новости, 25.07.2022
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МВД объявило Гозмана* в розыск
МВД объявило Гозмана* в розыск - РИА Новости, 25.07.2022
МВД объявило Гозмана* в розыск
МВД России объявило в розыск политика Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом), следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:05
2022-07-25T14:23
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
леонид гозман
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск политика Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом), следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.В мае Минюст РФ внес Гозмана* в реестр СМИ-иноагентов.* СМИ-иноагент
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россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), леонид гозман
14:05 25.07.2022 (обновлено: 14:23 25.07.2022)
 
МВД объявило Гозмана* в розыск

МВД объявило политика Леонида Гозмана в розыск по статье Уголовного кодекса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛеонид Гозман (признан СМИ-иноагентом)
Леонид Гозман (признан СМИ-иноагентом) - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Леонид Гозман (признан СМИ-иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск политика Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом), следует из базы данных ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.
В мае Минюст РФ внес Гозмана* в реестр СМИ-иноагентов.
* СМИ-иноагент
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